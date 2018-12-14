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      Стрельба в Страсбурге: ИГИЛ назвала стрелка " своим солдатом"

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      ИГИЛ взяла на себя ответственность за теракт в Страсбурге
      ИГИЛ взяла на себя ответственность за теракт в Страсбурге / Фото из открытых источников

      Террористическая организация "Исламское государство" заявила, что мужчина, устроивший смертельную стрельбу во французском Страсбурге на рождественской ярмарке, был одним из ее "солдат".

      Об этом сообщил новостной сайт террористов Amaq.

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      В заявлении говорится, что злоумышленник "был солдатом Исламского государства и провел операцию в ответ на призывы к нападению на граждан стран коалиции", борющейся с боевиками ИГИЛ в Сирии и Ираке.

      В то же время, террористы не предоставили никаких доказательств в пользу этого утверждения.

      Напомним, вечером 11 декабря возле Рождественской ярмарки в центре французского города Страсбург неизвестный устроил стрельбу по прохожим. Несколько позже стало известно, что стрелком оказался Шериф Шека – 29-летний уроженец Страсбурга, который ранее был известен службам безопасности как "возможная террористическая угроза". В результате инцидента погибли 4 человека и еще 12 получили ранения.

      13 декабря полиция Франции заявила, что "нейтрализовала" нападавшего.

      Теги: Жертвы Новости Франции Исламское государство Стрельба в Страсбурге 11 декабря терроризм
      Источник: 24 Канал
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