Стрельба в Страсбурге: ИГИЛ назвала стрелка " своим солдатом"
Террористическая организация "Исламское государство" заявила, что мужчина, устроивший смертельную стрельбу во французском Страсбурге на рождественской ярмарке, был одним из ее "солдат".
Об этом сообщил новостной сайт террористов Amaq.
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В заявлении говорится, что злоумышленник "был солдатом Исламского государства и провел операцию в ответ на призывы к нападению на граждан стран коалиции", борющейся с боевиками ИГИЛ в Сирии и Ираке.
В то же время, террористы не предоставили никаких доказательств в пользу этого утверждения.
Напомним, вечером 11 декабря возле Рождественской ярмарки в центре французского города Страсбург неизвестный устроил стрельбу по прохожим. Несколько позже стало известно, что стрелком оказался Шериф Шека – 29-летний уроженец Страсбурга, который ранее был известен службам безопасности как "возможная террористическая угроза". В результате инцидента погибли 4 человека и еще 12 получили ранения.
13 декабря полиция Франции заявила, что "нейтрализовала" нападавшего.