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      Стрельба в Страсбурге: нападавший мстил за своих "мертвых братьев в Сирии", – СМИ

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      Теракт в Страсбурге
      Теракт в Страсбурге / фото из открытых источников

      Подозреваемый в стрельбе на Рождественской ярмарке в Страсбурге Шериф Шека мог устроить теракт из мотива мести.

      Об этом пишет французское издание  BFMTV со ссылкой на источник.

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      Так, по данным издания, нападавший скрылся с места преступления на такси. Он якобы сказал водителю, что устроил стрельбу, чтобы "отомстить за своих мертвых братьев в Сирии".

      Эта информация официально не подтверждена французскими правоохранителями.

      Отметим, что ранее стало известно, что в Страсбурге продолжается спецоперация. Полиция проводит обыски в нескольких домах в районе Нойдорф. По словам главы МВД Франции, подозреваемый раньше жил в этом районе.

      Напомним, что вечером 11 декабря возле Рождественской ярмарки в центре французского города Страсбург неизвестный устроил стрельбу по прохожим. Несколько позже стало известно, что стрелком оказался Шериф Шека – 29-летний уроженец Страсбурга, который ранее был известен службам безопасности как "возможная террористическая угроза". Информации о мотивах поступка злоумышленника пока нет.

      Стрелка до сих пор не задержали. По последним данным, в результате инцидента погибли 4 человека и еще 12 получили ранения.

      Теги: Стрельба в Страсбурге 11 декабря Теракт Новости Франции
      Источник: 24 Канал
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