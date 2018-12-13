Стрельба в Страсбурге: нападавший мстил за своих "мертвых братьев в Сирии", – СМИ

Подозреваемый в стрельбе на Рождественской ярмарке в Страсбурге Шериф Шека мог устроить теракт из мотива мести.

Об этом пишет французское издание BFMTV со ссылкой на источник.

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Так, по данным издания, нападавший скрылся с места преступления на такси. Он якобы сказал водителю, что устроил стрельбу, чтобы "отомстить за своих мертвых братьев в Сирии".

Эта информация официально не подтверждена французскими правоохранителями.

Отметим, что ранее стало известно, что в Страсбурге продолжается спецоперация. Полиция проводит обыски в нескольких домах в районе Нойдорф. По словам главы МВД Франции, подозреваемый раньше жил в этом районе.

Напомним, что вечером 11 декабря возле Рождественской ярмарки в центре французского города Страсбург неизвестный устроил стрельбу по прохожим. Несколько позже стало известно, что стрелком оказался Шериф Шека – 29-летний уроженец Страсбурга, который ранее был известен службам безопасности как "возможная террористическая угроза". Информации о мотивах поступка злоумышленника пока нет.

Стрелка до сих пор не задержали. По последним данным, в результате инцидента погибли 4 человека и еще 12 получили ранения.