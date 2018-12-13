Стрілянина у Страсбурзі: нападник мстився за своїх "мертвих братів у Сирії", – ЗМІ

Підозрюваний у стрілянині на Різдвяному ярмарку у Страсбурзі Шеріф Шека міг влаштувати теракт з мотиву помсти.

Про це пише французьке видання BFMTV з посиланням на джерело.

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Так, за даними видання нападник втік із місця злочину на таксі. Він нібито сказав водієві, що влаштував стрілянину, аби "помститися за своїх мертвих братів у Сирії".

Ця інформація офіційно не підтверджена французькими правоохоронцями.

Зазначимо, що раніше стало відомо, що у Страсбурзі триває спецоперація. Поліція проводить обшуки у декількох будинках в районі Нойдорф. За словами очільника МВС Франції, підозрюваний раніше жив у цьому районі.

Нагадаємо, що ввечері 11 грудня поблизу Різдвяного ярмарку у центрі французького міста Страсбург невідомий влаштував стрілянину по перехожих. Дещо пізніше стало відомо, що стрільцем виявився Шеріф Шека – 29-річний уродженець Страсбурга, який раніше був відомий службам безпеки як "можлива терористична загроза". Інформації про мотиви вчинку зловмисника наразі немає.



Стрільця досі не затримали. За останніми даними, внаслідок інциденту загинули 4 людей та ще 12 зазнали поранень.