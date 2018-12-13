Стрельба в Страсбурге: полиция обезвредила напавшего
Полиция Франции заявила, что мужчина, открывший стрельбу вблизи рождественской ярмарки в Страсбурге, - "нейтрализован". До этого бойцы элитного подразделения RAID заблокировали два квартала в городе и проводили осмотр помещений, где раньше появлялся злоумышленник.
Об этом информирует BBC.
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По предварительной информации, нападавший, который застрелил на Рождественской ярмарке в Страсбурге 4 человек и ранил еще 12, скрывался на складе в районе Минеуа, где его нашли правоохранители и застрелили.
Район, в котором нашли и ликвидировали Шерифа Шеку, расположен неподалеку от Нойдорфа.
До этого в четверг, 13 декабря, правоохранители в Страсбурге проводили спецоперацию и обыски в районе Нойдорф. По словам главы МВД Франции, подозреваемый раньше жил в этом районе.
Напомним, что вечером 11 декабря возле Рождественской ярмарки в центре французского города Страсбург неизвестный устроил стрельбу по прохожим. Несколько позже стало известно, что стрелком оказался Шериф Шека – 29-летний уроженец Страсбурга, который ранее был известен службам безопасности как "возможная террористическая угроза". В результате инцидента погибли 4 человека и еще 12 получили ранения.