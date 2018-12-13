Стрілянина у Страсбурзі: поліція знешкодила нападника

Поліція Франції заявила, що чоловік, який відкрив стрілянину поблизу різдвяного ярмарку у Страсбурзі, – "нейтралізований". До цього бійці елітного підрозділу RAID заблокували два квартали у місті і проводили огляд приміщень, де раніше з'являвся зловмисник.

Про це інформує BBC.

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За попередньою інформацією, нападник, який застрелив на Різдвяному ярмарку у Страсбурзі 4 людей та поранив ще 12, переховувався на складі в районі Мінеуа, де його знайшли і вбили правоохоронці.

Район, у якому знайшли та ліквідували 29-річного Шеріфа Шека, розташований неподалік Нойдорфа.

До цього у четвер, 13 грудня, правоохоронці у Страсбурзі проводили спецоперацію та обшуки в районі Нойдорф. За словами очільника МВС Франції, підозрюваний раніше жив у цьому районі.

Нагадаємо, що ввечері 11 грудня поблизу Різдвяного ярмарку у центрі французького міста Страсбург невідомий влаштував стрілянину по перехожих. Дещо пізніше стало відомо, що стрільцем виявився Шеріф Шека – 29-річний уродженець Страсбурга, який раніше був відомий службам безпеки як "можлива терористична загроза". Внаслідок інциденту загинули 4 людей та ще 12 зазнали поранень.