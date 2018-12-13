Стрілянина у Страсбурзі: французька поліція проводить у місті спецоперацію

Французька поліція проводить спецоперацію у Страсбурзі, де 11 грудня стався теракт на Різдвяному ярмарку. Правоохоронці проводять обшуки у декількох будинках в районі Нойдорф.

Про це інформує Channel NewsAsia.

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Район, у якому проходять обшуки, розташований за декілька хвилин їзди від центру Страсбурга, де підозрюваний Шеріф Шека влаштував стрілянину.

За словами міністра внутрішніх справ Крістофа Кастанера, підозрюваний раніше жив у цьому районі. Проте, чи перебуває він там зараз, – інформації немає.



Підозрюваний у скоєнні теракту в центрі Страсбурга

Додамо, що понад 700 французьких правоохоронців розшукують ймовірного вбивцю з моменту влаштованого ним кровопролиття на Різдвяному ярмарку Страсбурга. Є інформація про те, що перед тим, як втекти із місця злочину, Шека був поранений.

Нагадаємо, що ввечері 11 грудня поблизу Різдвяного ярмарку у центрі французького міста Страсбург невідомий влаштував стрілянину по перехожих. Дещо пізніше стало відомо, що стрільцем виявився Шеріф Шека – 29-річний уродженець Страсбурга, який раніше був відомий службам безпеки як "можлива терористична загроза". Інформації про мотиви вчинку зловмисника наразі немає.



Стрільця досі не затримали. За останніми даними, внаслідок інциденту загинули 4 людей та ще 12 зазнали поранень.