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      Стрілянина у Страсбурзі: французька поліція проводить у місті спецоперацію

      393 Читать новость на русском
      Теракт у Страсбурзі
      Теракт у Страсбурзі / francetvinfo.fr

      Французька поліція проводить спецоперацію у Страсбурзі, де 11 грудня стався теракт на Різдвяному ярмарку. Правоохоронці проводять обшуки у декількох будинках в районі Нойдорф.

      Про це інформує Channel NewsAsia.

      Читайте також: Як живе Страсбург після страшної стрілянини на різдвяному ярмарку: відео

      Район, у якому проходять обшуки, розташований за декілька хвилин їзди від центру Страсбурга, де підозрюваний Шеріф Шека влаштував стрілянину.

      За словами міністра внутрішніх справ Крістофа Кастанера, підозрюваний раніше жив у цьому районі. Проте, чи перебуває він там зараз, – інформації немає.

      Шеріф Шека Страсбург стрілянина теракт
      Підозрюваний у скоєнні теракту в центрі Страсбурга

      Додамо, що понад 700 французьких правоохоронців розшукують ймовірного вбивцю з моменту влаштованого ним кровопролиття на Різдвяному ярмарку Страсбурга. Є інформація про те, що перед тим, як втекти із місця злочину, Шека був поранений.

      Нагадаємо, що ввечері 11 грудня поблизу Різдвяного ярмарку у центрі французького міста Страсбург невідомий влаштував стрілянину по перехожих. Дещо пізніше стало відомо, що стрільцем виявився Шеріф Шека – 29-річний уродженець Страсбурга, який раніше був відомий службам безпеки як "можлива терористична загроза". Інформації про мотиви вчинку зловмисника наразі немає.

      Стрільця досі не затримали. За останніми даними, внаслідок інциденту загинули 4 людей та ще 12 зазнали поранень.

      Теги: Стрілянина у Страсбурзі 11 грудня Теракт Новини Франції Кримінальні новини
      Джерело: 24 Канал
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