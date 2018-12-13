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      Стрельба в Страсбурге: французская полиция проводит в городе спецоперацию

      89 Читати новину українською
      Теракт в Страсбурге
      Теракт в Страсбурге / francetvinfo.fr

      Французская полиция проводит спецоперацию в Страсбурге, где 11 декабря произошел теракт на Рождественской ярмарке. Правоохранители проводят обыски в нескольких домах в районе Нойдорф.

      Об этом сообщает Channel NewsAsia.

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      Район, в котором проходят обыски, находится в нескольких минутах езды от центра Страсбурга, где подозреваемый Шериф Шека устроил стрельбу.

      По словам министра внутренних дел Кристофа Кастанера, подозреваемый ранее жил в этом районе. Однако, находится ли он там сейчас, – информации нет.

      Шеріф Шека Страсбург стрілянина теракт

      Подозреваемый в совершении теракта в центре Страсбурга

      Добавим, что более 700 французских правоохранителей разыскивают предполагаемого убийцу с момента устроенного им кровопролития на Рождественской ярмарке Страсбурга. Есть информация о том, что перед тем, как сбежать из места преступления, Шека был ранен.

      Напомним, что вечером 11 декабря вблизи Рождественской ярмарки в центре французского города Страсбург неизвестный устроил стрельбу по прохожим. Несколько позже стало известно, что стрелком оказался Шериф Шека – 29-летний уроженец Страсбурга, который ранее был известен службам безопасности как "возможная террористическая угроза". Информации о мотивах поступка злоумышленника пока нет.

      Стрелка до сих пор не задержали. По последним данным, в результате инцидента погибли 4 человека и еще 12 получили ранения.

      Теги: Стрельба в Страсбурге 11 декабря Теракт Криминальные новости Новости Франции
      Источник: 24 Канал
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