Стрілянина у Страсбурзі: ІДІЛ назвала стрілка "своїм солдатом"

Терористична організація "Ісламська держава" заявила, що чоловік, який влаштував смертельну стрілянину у французькому Страсбурзі на Різдвяному ярмарку, був одним з її "солдатів".

Про це повідомив новинний сайт терористів Amaq.

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У заяві йдеться, що зловмисник "був солдатом Ісламської держави і провів операцію у відповідь на заклики до нападу на громадян країн коаліції", яка бореться з бойовиками ІДІЛ в Сирії та Іраку.

Водночас, терористи не надали ніяких доказів на користь цього твердження.

Нагадаємо, ввечері 11 грудня поблизу Різдвяного ярмарку у центрі французького міста Страсбург невідомий влаштував стрілянину по перехожих. Дещо пізніше стало відомо, що стрільцем виявився Шеріф Шека – 29-річний уродженець Страсбурга, який раніше був відомий службам безпеки як "можлива терористична загроза". Внаслідок інциденту загинули 4 людей та ще 12 зазнали поранень.



13 грудня поліція Франції заявила, що "нейтралізувала" нападника.