Цинічний заробіток: у Києві підприємець постачав бійцям неякісні бронежилети

Директору приватної компанії повідомили про підозру. За даними слідства, він постачав військовим неякісні бронежилети.

Детективи Бюро економічної безпеки України розповіли, що посадовець знехтував безпекою життя і здоров'ям військовослужбовців, організувавши постачання у військову частину у Закарпатській області 350 неякісних бронежилетів.

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Підприємство передало бійцям неякісні бронежилети

Слідчі БЕБ розповідають, що директор одного з підприємств Київської області у травні 2022 року уклав договір на постачання 350 бронежилетів.

За умовами договору, він організував постачання бронежилетів, які за документами мали відповідати 4 класу захисту. Проте, під час розслідування провели судову економічну експертизу, яка встановила – згадані бронежилети не відповідають вимогам ДСТУ.

Переслідуючи корисливий мотив, директор товариства своїми діями нехтував безпекою життя і здоров'ям військовослужбовців та здійснив постачання військовій частині недоброякісних бронежилетів,

– заявили у БЕБ.

За їхніми даними, внаслідок злочинних дій керівник підприємства отримав кошти з бюджету, які виділили на національну безпеку та оборону України. Мовиться про загальну суму в 5,9 мільйона гривень.



Підприємство постачало бійцям неякісні бронежилети

Справу розслідують детективи Бюро економічної безпеки за оперативного супроводження Служби безпеки та під керівництвом прокурорів Офісу генпрокурора.

Після отримання додаткових доказів керівнику вже повідомили про підозру за фактом легалізації (відмивання) бюджетних коштів. Йому обрали запобіжний захід – нічний домашній арешт.

На Житомирщині лейтенант побив солдата

11 березня мережу облетіло відео, на якому чоловік ногами б'є солдата. Тоді з'явилось зізнання лейтенанта Віктора Вітусевича, командира другого взводу роти охорони навчального центру Житомирського району селища міського типу Гуйва. Він фактично визнав, що бив солдата строковика та зазначив, що готовий понести покарання. Проте додав, що алкоголь в армії – це недопустимо.

У навчальному центрі заявили, що розділяють обурення людей та вже почали розслідування. Ба більше, на цей час фігуранта справи відсторонили від виконання обов'язків.

Згодом з'явилось відео, на якому строковик, якого бив Вітусевич, просить людей не гнобити лейтенанта.

У Державному бюро розслідувань розповіли, що Віктору Вітусевичу вже обрали запобіжний захід – тримання під вартою. Справу розслідують. Командиру загрожує до 12 років тюрми.

За цією статтею директору "світить"з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк до 2 років та з конфіскацією майна.