У М’янмі – криваві сутички протестувальників із поліцією: є загиблі та постраждалі

У М'янмі тривають протести проти військового перевороту. Натомість влада країни всіляко намагається придушити такі настрої населення. Силовики застосовують не лише силу, а і зброю.

Одні з найгарячіших подій за увесь час протистояння відбулися 28 лютого. Наразі надходять різні повідомлення про загиблих – від 3 до 5 осіб. Також є інформація про щонайменше 20 поранених.

Що було напередодні Міста у вогні: у М'янмі тривають масові протести

Криваві протести у М'янмі: останні події

Жителі М'янми виступають проти військової хунти та вимагають звільнити лідерку опозиції Аун Сан Су Чжі. Її військові затримали одразу після того, як прийшли до влади.

Силовики почали застосовувати силу ще минулого тижня. Також надходять повідомлення про масові арешти.

За даними Associated Press, поліція у найбільшому місті та колишній столиці Янгоні використовує не лише сльозогінний газ і водомети, а і світло-шумові гранати та навіть штурмові гвинтівки. Фотографії з гільзами від останніх люди масово розміщують у соцмережах.

Схожі події відбувають й у інших містах країни. Зокрема, у другому за величиною місті Мандалай і північно-східному Лашо.

Поліція застосовує силу проти мітингувальників у М'янмі: дивіться відео

Один із найстрашніших днів із дня захоплення влади

За даними місцевих ЗМІ, у Тавої (південний схід М'янми) під час протестів 28 лютого силовики вбили щонайменше 3 людей.

Також поліція відкривала вогонь у різних частинах Янгона після того, як світлошумові гранати і сльозогінний газ не розігнали натовп. Місцеві ресурси публікують залиті кров'ю тротуари.

Постріли можна почути й на відео з Тамве (передмістя Янгона), розміщеного в соцмережах. На кадрах видно, як мітингувальники втікають від поліції.

СNN повідомляє про 1 загиблого в Янгоні (чоловіка доправили до лікарні з кульовим пораненням у груди) та про ще одну жертву з передмістя Тінган'юна.

За інформацією Khaleej Times, вже загинули 5 людей. В армії заявляють, що вбили також одного поліцейського.

Крім того, щонайменше 5 студентів заарештували у центрі Янгона.

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Силовики відкривають вогонь по мітингувальниках у М'янмі 28 лютого: дивіться відео

Що відбувається у М'янмі: головне

1 лютого військові у М'янмі захопили владу в країні. Вони ув'язнили президента та інших чиновників. Загалом за ґрати потрапило приблизно 400 політиків.

Представники армії заявили, що було начебто сфабриковано вибори у листопаді 2020 року.

У країні одразу почалися масові протести. Натомість хунта на вулиці міст вивела танки. Також поліція почала використовувати бойові патрони проти мітингувальників.

США ввели санкції проти учасників перевороту у М'янмі. До санкційного списку потрапили 10 фізичних та 3 юридичні особи.

Тим часом, влада М'янми блокує популярні ресурси. Зокрема, тут немає доступу навіть до Вікіпедії.

Де розташовується М'янма / Карта