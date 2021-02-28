У М’янмі – криваві сутички протестувальників із поліцією: є загиблі та постраждалі

28 лютого 2021 , 11:51
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У М'янмі тривають протести проти військового перевороту. Натомість влада країни всіляко намагається придушити такі настрої населення. Силовики застосовують не лише силу, а і зброю.

Джерело:

24 канал

Одні з найгарячіших подій за увесь час протистояння відбулися 28 лютого. Наразі надходять різні повідомлення про загиблих – від 3 до 5 осіб. Також є інформація про щонайменше 20 поранених.

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Криваві протести у М'янмі: останні події

  • Жителі М'янми виступають проти військової хунти та вимагають звільнити лідерку опозиції Аун Сан Су Чжі. Її військові затримали одразу після того, як прийшли до влади.
  • Силовики почали застосовувати силу ще минулого тижня. Також надходять повідомлення про масові арешти.
  • За даними Associated Press, поліція у найбільшому місті та колишній столиці Янгоні використовує не лише сльозогінний газ і водомети, а і світло-шумові гранати та навіть штурмові гвинтівки. Фотографії з гільзами від останніх люди масово розміщують у соцмережах.
  • Схожі події відбувають й у інших містах країни. Зокрема, у другому за величиною місті Мандалай і північно-східному Лашо.

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Один із найстрашніших днів із дня захоплення влади

  • За даними місцевих ЗМІ, у Тавої (південний схід М'янми) під час протестів 28 лютого силовики вбили щонайменше 3 людей.
  • Також поліція відкривала вогонь у різних частинах Янгона після того, як світлошумові гранати і сльозогінний газ не розігнали натовп. Місцеві ресурси публікують залиті кров'ю тротуари.
  • Постріли можна почути й на відео з Тамве (передмістя Янгона), розміщеного в соцмережах. На кадрах видно, як мітингувальники втікають від поліції.
  • СNN повідомляє про 1 загиблого в Янгоні (чоловіка доправили до лікарні з кульовим пораненням у груди) та про ще одну жертву з передмістя Тінган'юна.
  • За інформацією Khaleej Times, вже загинули 5 людей. В армії заявляють, що вбили також одного поліцейського.
  • Крім того, щонайменше 5 студентів заарештували у центрі Янгона.

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