У М’янмі – криваві сутички протестувальників із поліцією: є загиблі та постраждалі

У М'янмі тривають протести проти військового перевороту. Натомість влада країни всіляко намагається придушити такі настрої населення. Силовики застосовують не лише силу, а і зброю.
Джерело:24 канал
Одні з найгарячіших подій за увесь час протистояння відбулися 28 лютого. Наразі надходять різні повідомлення про загиблих – від 3 до 5 осіб. Також є інформація про щонайменше 20 поранених.
Що було напередодні Міста у вогні: у М'янмі тривають масові протести
Криваві протести у М'янмі: останні події
- Жителі М'янми виступають проти військової хунти та вимагають звільнити лідерку опозиції Аун Сан Су Чжі. Її військові затримали одразу після того, як прийшли до влади.
- Силовики почали застосовувати силу ще минулого тижня. Також надходять повідомлення про масові арешти.
- За даними Associated Press, поліція у найбільшому місті та колишній столиці Янгоні використовує не лише сльозогінний газ і водомети, а і світло-шумові гранати та навіть штурмові гвинтівки. Фотографії з гільзами від останніх люди масово розміщують у соцмережах.
- Схожі події відбувають й у інших містах країни. Зокрема, у другому за величиною місті Мандалай і північно-східному Лашо.
Поліція застосовує силу проти мітингувальників у М'янмі: дивіться відео
Один із найстрашніших днів із дня захоплення влади
- За даними місцевих ЗМІ, у Тавої (південний схід М'янми) під час протестів 28 лютого силовики вбили щонайменше 3 людей.
- Також поліція відкривала вогонь у різних частинах Янгона після того, як світлошумові гранати і сльозогінний газ не розігнали натовп. Місцеві ресурси публікують залиті кров'ю тротуари.
- Постріли можна почути й на відео з Тамве (передмістя Янгона), розміщеного в соцмережах. На кадрах видно, як мітингувальники втікають від поліції.
- СNN повідомляє про 1 загиблого в Янгоні (чоловіка доправили до лікарні з кульовим пораненням у груди) та про ще одну жертву з передмістя Тінган'юна.
- За інформацією Khaleej Times, вже загинули 5 людей. В армії заявляють, що вбили також одного поліцейського.
- Крім того, щонайменше 5 студентів заарештували у центрі Янгона.
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Силовики відкривають вогонь по мітингувальниках у М'янмі 28 лютого: дивіться відео
Що відбувається у М'янмі: головне
- 1 лютого військові у М'янмі захопили владу в країні. Вони ув'язнили президента та інших чиновників. Загалом за ґрати потрапило приблизно 400 політиків.
- Представники армії заявили, що було начебто сфабриковано вибори у листопаді 2020 року.
- У країні одразу почалися масові протести. Натомість хунта на вулиці міст вивела танки. Також поліція почала використовувати бойові патрони проти мітингувальників.
- США ввели санкції проти учасників перевороту у М'янмі. До санкційного списку потрапили 10 фізичних та 3 юридичні особи.
- Тим часом, влада М'янми блокує популярні ресурси. Зокрема, тут немає доступу навіть до Вікіпедії.
Де розташовується М'янма / Карта