Кривий Ріг був під ударом "Шахедів": пошкоджена п'ятиповерхівка, є постраждала

Росія продовжує атакувати мирні українські міста, які ніколи не становили загрози для неї. Зокрема, під ударом опинився Кривий Ріг.

Вночі проти 10 жовтня Росія атакувала Україну "Шахедами". Кривий Ріг опинився під атакою безпілотників.

Дивіться також ЗСУ "мінуснули" ще понад 1 тисячу окупантів: втрати ворога 10 жовтня

Є пошкодження

Голова Дніпропетровської обласної військової адміністрації Сергій Лисак розповів деталі ворожого удару. За його словами, пошкоджено п'ятиповерхівку.

Олександр Вілкул уточнив, що внаслідок атаки є влучання у дах п'ятиповерхівки та руйнування сходів.

Триває рятувальна операція, рятувальники проводять поквартирний обхід. Наразі втрат немає, але рятувальна операція не закінчена,

– наголосив він.

Відомо, що без вікон залишилось мінімум 10 багатоквартирних будинків. Вілкул також оголосив, що штаб допомоги людям розгортається у СШ №90 на вулиці Романа Рибалки 1а.

Також він розповів, що в іншому місці внаслідок влучення зруйнували об'єкт комунальної інфраструктури та будинок приватного сектору та перебили газопровід, комунальники вже працюють.

Згодом стало відомо, що внаслідок обстрілу постраждала 82-річна жінка. Медики оцінюють її стан як задовільний.

Росія постійно атакує мирні українські міста. Найчастіше під ударом перебуває саме цивільна інфраструктура. Зокрема, житлові будинки.

Окупанти завдали ракетного удару по Дніпропетровщині вночі 7 жовтня. Росіяни пошкодили підприємство в Павлограді. Там виникла пожежа, але її швидко локалізували та ліквідували. На щастя, обійшлось без жертв і постраждалих.

Наслідки удару по Кривому Рогу / Фото ДСНС