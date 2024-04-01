Кривий Ріг чув вибухи: що сталося

Вдень 1 квітня у Кривому Розі лунали вибухи. Про ситуацію в місті розкаже 24 Канал.

Кореспонденти "Суспільного" повідомили, що в Кривому Розі чули вибухи близько п'ятої вечора. Росіяни регулярно атакують це місто і ракетами, і "Шахедами", в тому числі цілячи по енергетичній структурі. Після однієї з атак у місті ввели екстрені відключення, але згодом енергетики повернули світло всім споживачам.

Дивіться також Зробили неможливе: ЗСУ знищили цілу колону під Авдіївкою під час найбільшого штурму Росії

Що відомо про вибухи в Кривому Розі

У Повітряних силах попередили про небезпеку задовго до вибухів.

Активність ворожої тактичної авіації на північно-східному напрямку! Є загроза застосування авіаційних засобів ураження для прифронтових областей!

– написали там о 16:17.

20 хвилин потому в телеграм-каналі ПС з'явилося повідомлення, що на Кривий Ріг летить ракета. Деякі моніторингові канали написали, що це керована авіаційна ракета Х-59. Її, імовірно, збили.

О 17:02 оголосили про відбій загрози.