Кривий Ріг чув вибухи: що сталося
Вдень 1 квітня у Кривому Розі лунали вибухи. Про ситуацію в місті розкаже 24 Канал.
Кореспонденти "Суспільного" повідомили, що в Кривому Розі чули вибухи близько п'ятої вечора. Росіяни регулярно атакують це місто і ракетами, і "Шахедами", в тому числі цілячи по енергетичній структурі. Після однієї з атак у місті ввели екстрені відключення, але згодом енергетики повернули світло всім споживачам.
Дивіться також Зробили неможливе: ЗСУ знищили цілу колону під Авдіївкою під час найбільшого штурму Росії
Що відомо про вибухи в Кривому Розі
У Повітряних силах попередили про небезпеку задовго до вибухів.
Активність ворожої тактичної авіації на північно-східному напрямку! Є загроза застосування авіаційних засобів ураження для прифронтових областей!
– написали там о 16:17.
20 хвилин потому в телеграм-каналі ПС з'явилося повідомлення, що на Кривий Ріг летить ракета. Деякі моніторингові канали написали, що це керована авіаційна ракета Х-59. Її, імовірно, збили.
О 17:02 оголосили про відбій загрози.Зверніть увагу! Ракети Х-59 постійно фігурують у повідомленнях ПС. 24 Канал робив великий матеріал про те, що це за зброя і як далеко вона летить.