"За наших дітей! За кожне втрачене життя!": Сили оборони приготували помсту за Кривий Ріг

Російські війська 4 квітня цинічно атакували Кривий Ріг. Внаслідок ворожих дій є постраждалі, а також загиблі, серед яких – діти.

Черговий терор окупантів не залишиться без відповіді. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на бригаду "Хижак" при департаменті Патрульної поліції.

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Терор, що скоїли росіяни, не залишиться без відповіді

В дописі бригади "Хижак" при департаменті Патрульної поліції в телеграмі наголошується, що "черговий теракт росіян не залишиться без відповіді".

За Кривий Ріг. За наших дітей,

– підписали фото в бригаді.

Також відповідний допис з помстою за Кривий Ріг та за кожне втрачене життя оприлюднили в Національній гвардії України.

Гармати бригади "Червона Калина" говорять замість слів. За кожен зламаний дитячий світ, за кожен зруйнований дім, за кожну краплю крові,

– ідеться в повідомленні.

Також журналіст Андрій Цаплієнко повідомив, що підрозділ "Дніпровські штурмгевери" УДА під командуванням Романа Танетка сьогодні відповів за удар по земляках.

За Кривий Ріг, за діточок, за батьківські сльози!"

– ідеться у відео.

Нагадаємо, що внаслідок ракетної атаки по Кривому Рогу загинуло 18 людей, серед них 9 дітей.

До слова голова Ради оборони Кривого Рогу Олександр Вілкул повідомив, що 7, 8 та 9 квітня у Кривому Розі будуть оголошені дні жалоби за загиблими внаслідок вчорашніх терористичних атак на місто.