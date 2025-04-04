Його вбила Росія: в Кривому Розі помер хлопчик, відео з реанімацією якого розлетілося мережею

В пʼятницю, 4 квітня, російські війська завдали ракетного удару по Кривому Розі. Внаслідок ворожого терору помер хлопчик, відео з реанімацією якого розлетілося мережею.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на "Свої. Кривий Ріг".

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Росія вбила дитину

Вчора, 4 квітня, в мережі поширили важкі кадри, як після атаки намагалися реанімувати хлопчика.

На жаль, стало відомо, що хлопчик на імʼя Тимофійко, не вижив, про що розповіла його мама Валерія.

Вказується, що в момент вибуху вони з бабусею поверталися додому з майданчика. Мама була вдома та одразу побігла на вулицю до своїх.

Тимофійко був дуже енергійною дитиною, мав захоплення космосом та ракетами космічними. Дуже полюбляв збирати божих корівок і різноманітних жуків,

– згадує Валерія.

Хлопчику, який загинув внаслідок атаки, було 3,9 роки.

Редакція 24 Каналу висловлює щирі співчуття рідним та близьким загиблого хлопчика. Світла та вічна пам'ять.

Російська ракета влучила посеред вулиці у центрі житлового району Кривого Рогу. Окупанти цинічно вдарили поруч з дитячим майданчиком. У мережі також показали перші хвилини після ракетного удару. На відео видно, як десятки людей допомагають один одному, медики надають допомогу пораненим, правоохоронці фіксують наслідки атаки.

В Генштабі ЗСУ вказували, що 4 квітня російські війська завдали удару по Кривому Рогу балістичною ракетою "Іскандер-М" із касетною бойовою частиною, що розрахована на ураження більшої площі та більшої кількості людей.

Голова Ради безпеки міста Олександр Вілкул розповів, що ворожий "Іскандер" вибухнув у повітрі. "Ракета вибухнула у повітрі – спеціально щоб більше постраждало людей", – зазначив він.

Нагадаємо, що внаслідок російської атаки по Кривому Рогу загинуло 18 людей, серед жертв є діти. Також 61 особа постраждала унаслідок терористичної атаки росіян.

Раніше у мережі також опублікували жахливі кадри з місця обстрілу у Кривому Розі. На них зафіксували, як матір оплакує свого 15-річного сина, який загинув унаслідок ракетного удару.