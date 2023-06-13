Дівчина ховається в укритті разом з котиком під час удару по Кривому Розі: болісне відео

Росіяни підступно атакували Кривий Ріг уночі 13 червня. У мережі одна із мешканок міста показала, як разом з котом ховалася від ворожих ракет.

Ворог атакував Кривий Ріг 6 ракетами. На жаль, збити вдалося не всі – були влучання у цивільну інфраструктуру. Унаслідок чергового терористичного акту росіян загинуло 11 осіб, ще 28 – отримали поранення різного ступеню важкості, повідомляє 24 Канал.

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Дівчина разом з котом перечікувала ворожу атаку

У мережі дівчина Анастасія опублікувала відео, на якому разом з котом перечікує ворожу ракетну атаку по Кривому Розі. Нажахана мешканка міста притисла до себе улюбленця й з жахом в очах прислухалася до вибухів. Тварина також була неабияк налякана, проте дівчина намагалася заспокоїти і його, і себе.

Цей жахливий свист перед вибухом...

– підписала дівчина відео у тіктоці.

Дівчина разом з улюбленцем перечікують атаку: дивіться відео

У коментарях під відео дівчину всіляко підтримували інші користувачі. Більшість хвилювалися не тільки за Анастасію, а і її котика:

"У мене кіт такі самі очі робить, коли чує вибухи, так шкода тваринок і діток";

"Скільки страху в цих котячих оченятах";

"Тримайтесь, киці…";

"Тваринки дуже відчувають небезпеку";

"Біднесенькі, тримайтеся".

Росіяни цинічно заявили про удари по "військовим об'єктам"

Поки дівчина з котом ховалася у кутку, ймовірно, укриття, росіяни цинічно заявили про атаку по "військовим об'єктам". Вкотре терористи почали розповідати про "високоточні удари" по нібито "складах боєприпасів".

"Вночі було завдано ударів по місцях зосередження оперативних резервів ЗСУ, а також складу боєприпасів та озброєння іноземного виробництва. Всі призначені об'єкти вражені, ціль удару досягнута", – цинічно заявили російські пропагандисти.

Традиційно країна-терористка почала брехати, проте буцімто "військовими об'єктами" виявилися звичайна п'ятиповерхівка з людьми та склад бутильованої води для постраждалих херсонців.

Обстріл Кривого Рогу 13 червня: коротко