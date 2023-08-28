Під ранок окупанти вдарили ракетами по Криворізькому району: пошкоджень зазнали будинки
Джерело:Микола Лукашук
Росія випустила крилаті пакети по Кривому Рогу та відповідному району в Дніпропетровській області. Внаслідок цього було пошкоджено та зруйновано цивільну інфраструктуру.
Власне, окупанти вирішили завдати удару під ранок 28 серпня. Як зазначає місцеві влада, на щастя, обійшлось без жертв і постраждалих. Зокрема, прокоментував ситуацію очільник Дніпропетровської обласної ради Микола Лукашук.
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Дніпропетровщина: Кривий Ріг під ударом
Зауважимо, що запускав ворог цілі з південного напрямку. За попередньою інформацією, йшлося про ракети повітряного базування.
Вранці російська армія, застосувавши тактичну авіацію з південного напрямку, вгатила ракетами по Кривому Рогу,
– написав голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.
Він додав, що було зруйновано внаслідок цього два дачні будинки, ще п'ять – понівечено, а також спалахнула пожежа в господарській споруді.
Згодом у Повітряних силах уточнили, що загарбники застосували дві керовані авіаційні ракети Х-59 з двох літаків Су-34, що підняли у повітряний простір окупованої Херсонщини. Їх знищила українська ППО.
Зверніть увагу! Відомо, що окупанти двічі за ніч атакували з артилерії Нікопольський район, обстріляли Марганецьку та Мирівську громади. Було пошкоджено житловий будинок. Люди не постраждали.
Пошкодження житлового будинку на Дніпропетровщині / Фото голови ДОР
Влучання на Полтавщині
- У ніч проти 28 серпня Росія випустила ракети по Полтавській області. Власне, йдеться про повітряні цілі морського базування типу "Калібр".
- Зафіксовано влучання в промисловий об'єкт у регіоні. За словами речниці ОК "Південь" Наталії Гуменюк, ракети було запущено саме з корабля "Адмірал Ессен".
- Варто сказати, що загалом ворог випустив 4 "Калібри" вночі 28 серпня. Як пишуть у Повітряних силах, було ліквідовано 2 цілі.