Під ранок окупанти вдарили ракетами по Криворізькому району: пошкоджень зазнали будинки

Росія випустила крилаті пакети по Кривому Рогу та відповідному району в Дніпропетровській області. Внаслідок цього було пошкоджено та зруйновано цивільну інфраструктуру.

Власне, окупанти вирішили завдати удару під ранок 28 серпня. Як зазначає місцеві влада, на щастя, обійшлось без жертв і постраждалих. Зокрема, прокоментував ситуацію очільник Дніпропетровської обласної ради Микола Лукашук.

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Дніпропетровщина: Кривий Ріг під ударом

Зауважимо, що запускав ворог цілі з південного напрямку. За попередньою інформацією, йшлося про ракети повітряного базування.

Вранці російська армія, застосувавши тактичну авіацію з південного напрямку, вгатила ракетами по Кривому Рогу,

– написав голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.

Він додав, що було зруйновано внаслідок цього два дачні будинки, ще п'ять – понівечено, а також спалахнула пожежа в господарській споруді.

Згодом у Повітряних силах уточнили, що загарбники застосували дві керовані авіаційні ракети Х-59 з двох літаків Су-34, що підняли у повітряний простір окупованої Херсонщини. Їх знищила українська ППО.

Зверніть увагу! Відомо, що окупанти двічі за ніч атакували з артилерії Нікопольський район, обстріляли Марганецьку та Мирівську громади. Було пошкоджено житловий будинок. Люди не постраждали.



Пошкодження житлового будинку на Дніпропетровщині / Фото голови ДОР

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