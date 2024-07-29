У Кривому Розі чули вибухи

Вночі 29 липня у Кривому Розі пролунали вибухи. У цей час у регіоні була оголошена тривога.

Повітряні сили попереджали про загрозу ударів "Шахедами". Що відомо про ситуацію у Кривому Розі, передає 24 Канал.

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Вибухи у Кривому Розі

Як повідомляють кореспонденти "Суспільного", вибухи у Кривому Розі пролунали приблизно о 1:26. Там звучала повітряна тривога через активність "Шахедів", зокрема, через пряму загрозу для міста.

Декілька груп БпЛА з Херсонської області залетіли на Дніпропетровщину з півдня, курс на Кривий Ріг,

– писали Повітряні сили.

Станом на 1:39 повітряна тривога оголошена у Дніпропетровській, Кіровоградській, Херсонській, Запорізькій, Донецькій та Харківській області. В останній загроза триває протягом більш як 4 годин.

Зокрема, днем раніше, тобто 28 липня, окупанти атакували Харків протикорабельними ракетами Х-35У. Зафіксовано два ракетних удари, на щастя без загиблих та постраждалих. Харківщина регулярно перебуває під ударом ворожої авіації.

Окрім цього, з початку доби росіяни завдали два авіаудари по Харківській області із використанням шістьох КАБів. Атака відбувалася з Бєлгороду та Шебекіно.