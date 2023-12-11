У Кривому Розі чули звуки вибухів: туди летіла ракета

Росія запустила ракету по Дніпропетровщині. У Кривому Розі пролунали декілька серій вибухів.

Пообіді окупанти вдарили ракетою по території Дніпропетровської області. У Кривому Розі через інтервали у кілька хвилин пролунали вибухи.

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Ракета летіла на Кривий Ріг

О 14:44 Повітряні сили повідомили про загрозу застосування ворогом авіаційних засобів ураження для Херсонщини, Миколаївщини, Запоріжжя та Дніпропетровщини.

Вже о 14:51 стало відомо, що у напрямку Кривого Рогу летить ракета. За кілька хвилин після цього о 14:54 у місті пролунали вибухи. О 14:56 вибухи повторилися.

Тим часом моніторингові канали пишуть, що на Кривий Ріг летіла ракета повітряного базування Х-59. Згодом вони заявили, що ворожу ціль знищили українські засоби ППО.

Втім, наразі офіційної інформації про ліквідацію російської ракети немає. Станом на 15:15 тривогу для Дніпропетровської області скасували.

Шахеди – на Півдні, ракети – на Київ

Повітряне командування "Схід" повідомило, що силам ППО вдалося збити керовану авіаційну ракету Х-59, що летіла на Кривий Ріг.

У ніч проти 11 грудня окупанти знову тероризували мирне населення України. Зокрема, ворог запустив із Криму 18 "Шахедів". Вони атакували південні області. Найбільшу кількість ударних безпілотників ППО "приземлили" у Миколаївській області. Загалом Україні вдалося збити усі "Шахеди". Відбій по безпілотникам дали ще за кілька хвилин до початку наступної доби.

Вранці противник атакував столицю балістичними ракетами. Близько 04:00 ранку у Києві пролунали кілька вибухів, а потім – тривога.

Це сталося тому, що росіяни випустили ракети із наземних пускових установок. У цьому випадку радіолокаційним засобам важко вистежити ціль. До того, ж балістичні ракети швидко летять. Між пуском і влучанням може минути менше хвилини.

Загалом Росія випустила 8 ракет по Києву. Їх усі знищила ППО. Водночас сталося падіння уламків у Дарницькому районі столиці, у мікрорайоні Бортничі. Там є руйнування нежитлових споруд, пошкодження приватних будинків. Відомо про 4 постраждалих. Усім надали медичну допомогу на місці.