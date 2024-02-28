Залишила передсмертну записку: нові деталі падіння 12-річної дівчинки з вікна багатоповерхівки
Джерело:"УП. Життя"
У Кривому Розі 12-річна дівчинка випала з вікна 8-го поверху. На жаль, внаслідок падіння дитина загинула. Правоохоронці розповіли нові деталі справи.
Раніше повідомлялося, що у Саксаганському районі Кривого Рогу в одному з дворів знайдено тіло дитини. За оприлюдненою інформацією, 28 лютого 12-річна дівчинка випала з восьмого поверху житлового будинку.
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Залишила передсмертну записку
Зазначається, що ще раніше у Криворізькому районному управлінні поліції повідомляли, що 28 лютого до правоохоронців надійшло повідомлення. У ньому мовилося про те, що в одному з дворів на території Саксаганського району міста виявили тіло людини.
Після прибуття правоохоронців на місце трагедії поліцейські встановили, що загиблою виявилася 12-річна дівчинка. Неповнолітня випала з вікна 8-го поверху.
Відомо, що дитина залишила передсмертну записку. Її зміст наразі не розголошується. За фактом самогубства відкрите кримінальне провадження, з'ясовуються всі обставини трагедії,
– розповіли працівники поліції.
Інспекторка з комунікації Криворізького районного управління поліції Ангеліна Крадожон також зазначила, що наразі тіло дівчинки направили на судово-медичну експертизу.
Станом на зараз відомо, що поліція відкрила справу за статтею про самогубство. Причиною є те, що дитина залишила передсмертну записку.
Що відомо про смерть дівчинки: основне
- Раніше повідомляли, що 12-річна дівчинка випала з вікна восьмого поверху житлового будинку. Від отриманих травм дівчинка померла на місці.
- Місцеві жителі розповіли, що після падіння дитина продовжувала дихати. Вони зазначили, що швидка приїхала за 10-15 хвилин і намагалася реанімувати школярку.
- Одна з сусідок розповіла, що загибла дівчинка жила з бабусею, мамою та старшим братом. Коли дитина випала з вікна, мама в цей час їхала з роботи додому.
- Містянка Ірина була однією з перших, хто виявив тіло дівчинки. Жінка розповіла, що як побачила дитину на асфальті, вона ще дихала. За її словами, звук був глухий. Дівчинка лежала на землі в піжамі.
- Сусідка, що проживає в тому ж будинку на четвертому поверсі розповіла, що знала родину і не розуміє, чому таке могло трапитися.