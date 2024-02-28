Трагедія у Кривому Розі: 12-річна дівчинка випала з вікна багатоповерхівки

У Саксаганському районі Кривого Рогу в одному з дворів знайдено тіло дитини. 28 лютого 12-річна дівчинка випала з восьмого поверху житлового будинку.

За інформацією від місцевих, на місце трагедії прибула швидка і намагалися реанімувати дівчинку. На жаль, це не дало результату і школярка померла.

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Що відомо про трагедію

12-річна дівчинка випала з вікна восьмого поверху житлового будинку. Від отриманих травм дівчинка померла на місці.

Місцеві жителі розповіли, що після падіння дитина продовжувала дихати. Вони зазначили, що швидка приїхала за 10-15 хвилин і намагалася реанімувати школярку.

Одна з сусідок розповіла, що загибла дівчинка жила з бабусею, мамою та старшим братом. Коли дитина випала з вікна, мама в цей час їхала з роботи додому.

Наразі всі обставини інциденту зʼясовують правоохоронці.

Що розповіли свідки

Містянка Ірина була однією з перших, хто виявив тіло дівчинки. Жінка розповіла, що як побачила дитину на асфальті, вона ще дихала.

Звук був глухий, хлопці побачили й кажуть "Там щось випало". Ми бігом підійшли й дівчина лежала на землі в піжамі. Волосся розпущене було, вона ще дихала. Хвилин через 10-15 приїхала швидка. Спочатку сказали що вона загинула, але потім намагались реанімувати,

– розповіла жінка.

Сусідка, що проживає в тому ж будинку на четвертому поверсі розповіла, що знала родину і не розуміє, чому таке могло трапитися.

"Мати працює, без чоловіка вона тільки. Бабуся нормальна. Не п'ють, не курять. Чого таке трапилося, я не розумію", – повідомила жінка.

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