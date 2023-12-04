У Кривому Розі та на Миколаївщині лунали вибухи: вороги могли запустити ракети з Криму
У Кривому Розі Дніпропетровської області під час тривоги пролунали вибухи. Окрім того, люди чули їх й на Миколаївщині.
Повітряні сили ЗСУ попереджали про загрозу застосування балістичного озброєння. Зокрема, небезпека була в 4 областях, пише 24 Канал.
Дивіться також Через негоду на Львівщині без світла 134 населені пункти: яка ситуація в енергосистемі України
Що відомо про вибухи
Повітряні сили ЗСУ попередили про активність ворожої тактичної авіації на східному та південно-східному напрямках. Була загроза застосування авіаційного озброєння.
Кіровоградська, Дніпропетровська, Херсонська, Миколаївська області – загроза застосування балістичного озброєння,
– розповіли військові о 12:31 4 грудня.
О 12:31 в місцевих телеграм-каналах вже написали про вибухи в Миколаївській області, о 12:33 – моніторингові телеграм-канали заявили про вибухи в Кривому Розі.
Ані влада Миколаївщини, ані Дніпропетровщини станом на 12:54 4 грудня ще не коментувала інформацію.
Росія могла атакувати з Криму
Моніторингові телеграм-канали написали, що, за попередньою інформацією, окупанти могли запустити чотири балістичні ракети з Джанкоя, що в тимчасово окупованому Криму.
"Так буває, коли працює літак дальньої радіолокаційної розвідки А-50У в Азовському морі. Підсвічує цілі у нашому повітряному просторі", – пояснили в телеграм-каналі.
Окрім того, "Кримський вітер" показав фото пусків ворожих ракет окупантами з Криму по Україні. Росіяни били з Джанкойського району Криму.
Росія запускала ракети по Україні з Криму
Вже орієнтовно перед 13 годиною 4 грудня пролунали відбої повітряної тривоги.
Росія вночі атакувала ракетою та "Шахедами": коротко
- Росія в ніч проти 4 грудня атакувала Україну з тимчасово окупованих територій. Зокрема, керовану авіаційну ракету Х-59 окупанти випустили з тимчасово окупованої частини Херсонської області, 23 "Шахеди" – з мису Чауда в тимчасово окупованому Криму.
- Наші військові збили 18 ворожих дронів-камікадзе та ракету росіян. Наші військові збивали ворожі цілі у 9 областях України.
- Українська ППО збивала дрони у Хмельницькій, Дніпропетровській, Миколаївській, Івано-Франківській, Тернопільській областях. Окрім того, ворожий безпілотник залітав на Львівщину, проте його знищили в іншому регіоні.