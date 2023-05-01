Мріяла помститись за стрижку: у Кривому Розі невдоволена клієнтка порізала перукарку

У Кривому Розі клієнтка напала на перукарку. Їй не сподобалась зачіска, тому жінка вирішила помститись.

Клієнтці не сподобалась нова довжина волосся, яку їй зробили минулого разу. Тому жінка вирішила, що майстриня має відповісти. Відео нападу оприлюднили в місцевому телеграм-каналі.

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Помсту жінка готувала місяць. Вона прийшла до салону та напала на перукарку з ножицями. Внаслідок нападу в потерпілої порізані волосся, обличчя та руки.

Зупинили нападницю інші клієнти.

Перукарку побила клієнтка / Фото "Свої. Кривий Ріг":

У Кривому Розі чоловік погрожував підірвати себе

У поліції Дніпропетровщини 24 Каналу зазначили, що з'ясовують обставини. Згодом обіцяють більше деталей.

У Кривому Розі нещодавно була ще одна гучна ситуація. Ввечері 21 квітня чоловік зачинився у будинку та погрожував підірвати себе гранатою.

Серед ймовірних причин такого вчинку називали, що у його матері нещодавно згорів будинок. Наразі син не має грошей, аби її лікувати. Окрім того, наголошували, що у чоловіка, який погрожує підірвати себе гранатою, може бути арсенал боєприпасів. Це не підтвердилось.

Згодом він таки пішов на контакт з правоохоронцями. У нього забрали гранату та затримали його.