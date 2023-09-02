У Кривому Розі під час тривоги прогриміли вибухи: сили ППО збили ворожу ціль
Джерело:Олександр Вілкул
У Кривому Розі зранку 2 вересня було чутно вибухи. Звуки вибухів прогриміли, коли в Дніпропетровській області було оголошено повітряну тривогу.
Інформація про звуки вибухів надійшла близько 11:25. Голова ради оборони Кривого Рогу Олександр Вілкул після вибухів написав, що "все нормально".
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Тривогу оголосили тільки у Дніпропетровській області
О 12:02 Вілкул повідомив про успішне відпрацювання ППО. За його даними, ціль була уражена.
Голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак теж написав, що було знищено один ворожий безпілотник. За словами Лисака, дрон збили в небі над Криворізьким районом захисники з ПвК "Схід".
Вибухи у Кривому Розі: подробиці
Додамо, що повітряну тривогу у Дніпропетровській області оголосили об 11:15. У Повітряних Силах ЗСУ об 11:15 попередили про ракетну загрозу в Дніпропетровській області.
Вже об 11:16 моніторингові групи повідомили про вибухи в Кривому Розі.
Слід звернути увагу, що повітряну тривогу було оголошено тільки в Дніпропетровській області. У решті регіонів України тривогу не оголошували.
Водночас об 11:36 з'явилася інформація, що в районі Кривого Рогу було знешкоджено БпЛА-розвідник. Повідомляється, що після дорозвідки буде оголошено відбій.
Голова районної військової адміністрації Євген Ситниченко відзначив роботу ППО.
"Дякую нашим ППО. Все в нашому районі добре. Слава Україні", – написав він.
Раніше окупанти вдарили по Криворізькому району
- Уночі 28 серпня ворог вдарив ракетами по Криворізькому району. Унаслідок обстрілу постраждали житлові будинки.
- Також окупанти двічі за ніч атакували з артилерії Нікопольський район. Обстріляли Марганецьку та Мирівську громади. Пошкодження отримав житловий будинок.
- Жертв та постраждалих немає, на щастя.