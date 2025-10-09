Зазначається, що інцидент стався пізно ввечері 7 жовтня у Металургійному районі. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на "Свої".
У якому стані хлопець?
Постріл почула сусідка, яка одразу викликала поліцію та швидку.
За попередніми даними, родина підлітка вважається благополучною. Поліція розглядає інцидент як нещасний побутовий випадок.
Хлопця госпіталізували у важкому стані до реанімації однієї з лікарень Дніпра. Медики діагностували у нього вогневе поранення та забій головного мозку. Відомо, що він є найстаршим серед дітей у багатодітній сім’ї. На момент трагедії батьків удома не було, а пістолет зберігався у шухляді.
Факт події підтвердила речниця поліції Криворізького району Ангеліна Крадожон у коментарі Суспільному. Офіційної заяви правоохоронці не оприлюднили.
Раніше підлітки погрожували пістолетом пенсіонеркам у Запоріжжі
У понеділок, 6 жовтня, запорізькі правоохоронці виявили в мережі відео, на якому підлітки нібито планували стріляти в літніх жінок на лавці, використовуючи при цьому лайку.
Особи підлітків встановили – це 14-річний, 15-річний і 16-річний хлопці. З ними та батьками вже провели профілактичну бесіду.