Зазначається, що інцидент стався пізно ввечері 7 жовтня у Металургійному районі. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на "Свої".

У якому стані хлопець?

Постріл почула сусідка, яка одразу викликала поліцію та швидку.

За попередніми даними, родина підлітка вважається благополучною. Поліція розглядає інцидент як нещасний побутовий випадок.

Хлопця госпіталізували у важкому стані до реанімації однієї з лікарень Дніпра. Медики діагностували у нього вогневе поранення та забій головного мозку. Відомо, що він є найстаршим серед дітей у багатодітній сім’ї. На момент трагедії батьків удома не було, а пістолет зберігався у шухляді.

Факт події підтвердила речниця поліції Криворізького району Ангеліна Крадожон у коментарі Суспільному. Офіційної заяви правоохоронці не оприлюднили.

