У Кривому Розі пролунали потужні вибухи: у місті впали уламки ракети

У Кривому Розі вранці 30 листопада пролунали потужні вибухи. До цього по всій Дніпропетровській області лунав сигнал повітряної тривоги.

У регіоні попереджали про небезпеку російських безпілотників і ракет. 24 Канал закликає жителів Кривого Рогу не лишати укриття, адже це може вберегти життя та полегшити роботу нашим захисникам неба.

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Що відомо про вибух у Кривому Розі

Начальник військової адміністрації Кривого Рогу Олександр Вілкул розповів , що вибух під час повітряної тривоги відбувся через падіння уламків ракети. За словами посадовця, постраждалих у місті немає, попередньо пошкоджено фасад приватного будинку.

Повітряні сили оголосили тривогу у Дніпропетровській області близько 9 години 24 хвилини. Тоді там попереджали про загрозу з неба.

"Увага! Дніпропетровська область – ракетна небезпека!" – зазначили у Повітряних силах.

Уже близько 10 години 8 хвилин кореспонденти Суспільного повідомили, що у Кривому Розі пролунали потужні вибухи. На той момент тривога по всій області ще тривала.

У Кривому Розі чутно звуки вибухів,

– сказали журналісти.

У моніторингових телеграм-каналах зазначили, що, за попередніми даними, у районі Кривого Рогу наші військові знищили ворожий безпілотник. Водночас Повітряні сили попереджали про ракетну небезпеку у регіоні.

Станом на 10 годину 21 хвилину тривога у Дніпропетровській області ще триває. Наразі у місцевих органах влади вибух у Кривому Розі – не коментували.

Востаннє вибухи чули у Хмельницькій області

Російська армія вночі 30 листопада запускала по Україні безпілотні літальні апарати типу "Шахед". Зрештою вибухи пролунали у Хмельницькій області.

Гучні звуки пролунали поблизу населеного пункту Шепетівка близько 6 ранку. Зрештою перший заступник очільника Хмельницької ОВА Сергій Тюрін зазначив, що це була робота протиповітряної оборони по ворожих цілях.

Він наголосив, що внаслідок збиття безпілотника уламки "Шахеда" впали на території колишнього заводу. За словами Тюріна, травмованих немає, а пожежа відсутня.