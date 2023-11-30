У Кривому Розі пролунали потужні вибухи: у місті впали уламки ракети
У Кривому Розі вранці 30 листопада пролунали потужні вибухи. До цього по всій Дніпропетровській області лунав сигнал повітряної тривоги.
У регіоні попереджали про небезпеку російських безпілотників і ракет. 24 Канал закликає жителів Кривого Рогу не лишати укриття, адже це може вберегти життя та полегшити роботу нашим захисникам неба.
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Що відомо про вибух у Кривому РозіЗверніть увагу! Начальник військової адміністрації Кривого Рогу Олександр Вілкул розповів, що вибух під час повітряної тривоги відбувся через падіння уламків ракети. За словами посадовця, постраждалих у місті немає, попередньо пошкоджено фасад приватного будинку.
Повітряні сили оголосили тривогу у Дніпропетровській області близько 9 години 24 хвилини. Тоді там попереджали про загрозу з неба.
"Увага! Дніпропетровська область – ракетна небезпека!" – зазначили у Повітряних силах.
Уже близько 10 години 8 хвилин кореспонденти Суспільного повідомили, що у Кривому Розі пролунали потужні вибухи. На той момент тривога по всій області ще тривала.
У Кривому Розі чутно звуки вибухів,
– сказали журналісти.
У моніторингових телеграм-каналах зазначили, що, за попередніми даними, у районі Кривого Рогу наші військові знищили ворожий безпілотник. Водночас Повітряні сили попереджали про ракетну небезпеку у регіоні.
Станом на 10 годину 21 хвилину тривога у Дніпропетровській області ще триває. Наразі у місцевих органах влади вибух у Кривому Розі – не коментували.Зверніть увагу! Оперативно про тривоги, ракетну небезпеку для усіх областей України та вибухи читайте в нашому телеграмі.
Востаннє вибухи чули у Хмельницькій області
- Російська армія вночі 30 листопада запускала по Україні безпілотні літальні апарати типу "Шахед". Зрештою вибухи пролунали у Хмельницькій області.
- Гучні звуки пролунали поблизу населеного пункту Шепетівка близько 6 ранку. Зрештою перший заступник очільника Хмельницької ОВА Сергій Тюрін зазначив, що це була робота протиповітряної оборони по ворожих цілях.
- Він наголосив, що внаслідок збиття безпілотника уламки "Шахеда" впали на території колишнього заводу. За словами Тюріна, травмованих немає, а пожежа відсутня.