Окупанти вранці вдарили по Кривому Рогу: що відомо про приліт
У Кривому Розі пролунали вибухи. У багатьох областях України оголошували про повітряну тривогу.
Повітряні сили попереджали про загрозу застосування балістичного озброєння в областях, де оголошували тривогу. Людям рекомендували негайно пройти в укриття, пише 24 Канал.
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Що відбувалось в Кривому Розі
У Кривому Розі пролунали декілька вибухів,
– повідомили у "Першому Міському. Кривий Ріг" станом на 10:01 12 серпня.
Варто зауважити, що тривогу в Дніпропетровській області оголосили орієнтовно о 10:03 – вже після вибухів у місті.
Кривий Ріг. Вибухи. Нічого не знімаємо та не викладаємо в інтернет,
– написав голова Ради оборони міста Олександр Вілкул.
Окрім того, у мережі пишуть, що над містом видніється дим. Згодом Вілкул написав, що поки що без деталей, та, на щастя, без втрат.
Глава Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак підтвердив, що люди не постраждали. Він закликав місцевих нічого не знімати та не викладати в соцмережі, щоб не допомагати ворогу зорієнтуватися.
Ракетний удар по Кривому Рогу. Попередньо, балістика. Головне – без жертв. Всі деталі нині уточнюються,
– заявив глава ОВА.
Очільник Дніпропетровської обласної ради Микола Лукашук закликав надати Україні більше систем ППО. В протилежному випадку вибухи до оголошення тривоги будуть нашою реальністю ще довго. Також ЗСУ потрібно більше зброї, щоб зупинити окупаційні війська.
На Сході та Півдні лунала тривога
У багатьох областях України оголошували про тривогу / Скриншот 24 Каналу
Увага! Загроза застосування балістичного озброєння в областях, де оголошена тривога!
– попередили Повітряні сили України.
Вже орієнтовно о 10:32 12 серпня в Україні оголосили про відбій повітряної тривоги. Виняток тільки Луганщина та Крим, де тривога не зникає.
Росія атакувала Івано-Франківщину "Кинджалами"
- Вранці 11 серпня на всій території України оголосили про сигнал повітряної тривоги. Повітряні сили ЗСУ заявили про зліт російського МіГ-31К з аеродрому Саваслейка.
- Наші військові зафіксували пуски аеробалістичних ракет Х-47М2 "Кинджал" із МіГ-31К у напрямку Київської області. Згодом у Києві пролунали два вибухи. Далі вони відлетіли на Івано-Франківщину.
- Військові Повітряних сил ЗСУ розповіли згодом, що Росія атакувала Україну чотирма ракетами Х-47 "Кинджал". Одну ракету "Кинджал" наші військові збили у небі Київської області. Три – вдарили неподалік аеродрому, пошкодивши об'єкти цивільної інфраструктури, є влучання однієї з ракет у житловий сектор.
- На жаль, внаслідок атаки росіян у Коломиї Івано-Франківської області загинув 8-річний хлопчик Володя, який був на вулиці. В хаті в сім'ї було ще двоє дітей, які вціліли.
- Речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат розповів, що російські загарбники намагались поцілити в пілотів, які вчитимуться на F-16.