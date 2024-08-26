У Кривому Розі пролунали вибухи

Росія після довгої перерви масовано атакує Україну. Зокрема, під ударом опинився Кривий Ріг.

Зранку 26 серпня в Кривому Розі прогриміли вибухи. Про це повідомили кореспонденти Суспільного.

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Там було гучно

Росія масовано атакує Україну після довгої перерви. Вибухи у Кривому Розі підтвердив Олександр Вілкул. Він наголосив, що не можна нічого фотографувати та викладати у мережу, адже це може зіграти на руку ворогу.

До слова, оперативно інформацію щодо атаки – читайте в нашому телеграмі.

Наразі це всі деталі, які відомі про вибухи в Кривому Розі.

Пам'ятайте, що під час повітряної тривоги потрібно перебувати в укритті або хоча б скористатись правилом двох стін. Звичайна обережність може зберегти життя, тож не варто нехтувати власною безпекою.