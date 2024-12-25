У Кривому Розі пролунали вибухи

Росія обстріляла Кривий Ріг. У місті чули вибухи.

Незадовго до 06:00 Росія розпочала масовану ракетну атаку на Україну. Перші вибухи пролунали у Харкові. Ворог вдарив по місту балістикою з Бєлгородщини. Згодом гучно стало і в інших містах. Противник бив по населених пунктах крилатими та керованими авіаційними ракетами, передає 24 Канал.

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Вибухи у Кривому Розі

Біля 07:09 Повітряні сили повідомили про рух ракет у напрямку Кривого Рогу. Згодом у містів пролунали вибухи.

Велика кількість вибухів прогриміла і в Дніпрі. Їх було щонайменше 12. Також окупанти били ракетами по Кременчуку.

Окрім того, ворог атакував і західні регіони. Вибухи гриміли в Івано-Франківську та Бурштині, де знаходиться однойменна ТЕС. Міністр енергетики Герман Галущенко зазначив, що супротивник націлився на об'єкти енергетичної інфраструктури.