В Кривому Розі пролунав вибух після попередження про швидкісну ціль

У Кривому Розі 3 липня близько 11:30 години відбувся вибух. Перед цим Повітряні сили попереджали про швидкісну ціль, що наближалась до міста,

Місцевих мешканців закликали шукати укриття. Раніше було оголошено про загрозу балістики.

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Наслідки удару встановлюються

Голова ради оборони Кривого Рогу Олександр Вілкул прокоментував вибух. За його словами, він пролунав не у самому Кривому Розі.

Попередньо, вибух за межами міста,

– написав він.

Наразі про наслідки атаки немає жодної інформації. Вілкул повідомив, що вони поки що встановлюються.

Ще один вибух у Кривому Розі пролунав об 11:55.

Наразі повітряна тривога у Кривому Розі та ще низці областей триває.