У Кривому Розі просять допомогти бійцям ТРО

Кількість бійців територіальної оборони у Кривому Розі стрімко збільшується. Через це виникли проблеми з забезпеченням добровольців продовольством.

Як зазначив заступник начальника Об'єднаного штабу територіальної оборони Кривого Рогу Олександр Вілкул, кількість ємностей для розвезення гарячої води та їжі військовим зменшується. Через це і добровольці, і посадовці просять по допомогу.

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Вілкул просить допомогти захисникам Кривого Рогу у забезпеченні продовольством.

Прохання стосується власників кафе та ресторанів

За словами заступника очільника штабу, ресторатори можуть підключитися до надання допомоги.

Втім, допомогти їжею можуть й звичайні громадяни.

Найбільш для забезпечення ТРО у Кривому Розі потребують 5 та 10-літрові термоси для їжі.



Все, що були у нас, ми вже використовували. Зростає чисельність наших сил, нема в чому возити гарячу їжу. Хто має – допоможіть. Можна привозити прямо на вхід до міськвиконкому та віддавати охороні, але лише у відкритому вигляді! Щоб не перевіряли вибухотехніки,

– зазначив Вілкул.

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