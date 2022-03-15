У Кривому Розі "вдосконалили" пам'ятник Хмельницькому: що змінили

У Кривому Розі невідомі трохи змінили пам'ятник відомого українського гетьмана Богдана Хмельницького.

Ці зміни помітили 14 березня.

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Невідомі трохи змінили пам'ятник Богдану Хмельницькому

Пам'ятник Богдану Хмельницькому розташовний у Металургійному районі Кривого Рогу, поруч зі стадіоном "Металург". Невідомі вирішити внести правки в напис на монументі.

Відтак тепер замість напису "навіки єдиний з великим російським народом" тепер там можна прочитати "навіки єдиний з великим українським народом".

Невідомі трохи змінили пам'ятник відомого гетьмана / Фото-колаж Суспільне Дніпро

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