У Кривому Розі вдруге за день пролунали вибухи: ймовірно, була ракета з Азовського моря
Росія знову запустила повітряні цілі по території мирних українських міст. Повідомляли про ракету.
У Кривому Розі 4 грудня вдруге за день чули вибухи. Перед цим писали про повітряну цілу у напрямку до міста.
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Могла бути ракета тактичної авіації
Повітряні сили повідомляли про активність ворожої тактичної авіації на Сході. Станом на 18:10 у повітряному просторі України немає ворожих цілей.
За попередньою інформацією, це могла бути ракета Х-59, пишуть моніторингові канали.
Водночас у Дніпропетровській ОВА підтвердили вибухи. Також мер міста Олександр Вілкул попросив дотримуватись інформаційної гігієни.
Сергій Лисак, очільник Дніпропетровської ОВА, повідомив, що наслідки ракетного удару уточнюються. Попередньо, без жертв та постраждалих.
Росія атакує Кривий Ріг
- Вночі проти 1 грудня окупанти атакували Україну "Шахедами" та ракетами. Агресор завдав удару і по Кривому Рогу. Про російську атаку та її наслідки розповіли в ОВА. Очільник Сергій Лисак зазначив, що, на жаль, є влучання. На щастя, обійшлося без жертв.
- У ніч проти 15 листопада у кількох областях лунала тривога. Повітряні сили повідомили про ракетну небезпеку. Серед регіонів, які опинилися під прицілом ворога, була й Дніпропетровська область. Там чули вибухи. Також обійшлося без жертв.
- 7 листопада повідомляли про звуки вибухів у Кривому Розі. Окупанти вдарили по інфраструктурному об’єкту поблизу Кривого Рогу.