У Кривому Розі чули вибухи: українські захисники знищили ракету Х-59

Увечері 18 грудня стало відомо про пуски ракет. 24 Канал розкаже, де зараз летять ракети.

Пройдіть в укриття, якщо у вашому регіоні тривога!

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Що відомо про вибухи в Кривому Розі та Херсоні

На Півдні оголошена повітряна тривога. Росіяни запустили ракети.

О 17:52 Повітряні сили попередили, що спостерігається активність ворожої тактичної авіації на східному та південно-східному напрямках. Є загроза застосування авіаційних засобів ураження для областей, в яких оголошена повітряна тривога.

О 18:06 уже повідомили про ракету в напрямку Кривого Рогу, а близько 18:10 стало відомо про вибух у місті. Ймовірно, вдарили ракетою Х-59, вона припинила існування в межах району. Близько 18:04 чули вибухи і в Херсоні.

Проте відбій оголосили дуже швидко – у Херсонській області о 18:12, у Дніпропетровській області о 18:16.

О 18:19 Повітряне командування "Схід" повідомило : у Криворізькому районі Дніпропетровської області підрозділом Повітряного командування "Схід" знищено керовану авіаційну ракету Х-59.

Вибухи, які чули у Криворізькому районі, – робота нашої ППО. Ворожу ракету збили військові ПвК "Схід"! Дякую за цілодобовий захист!

– написав Микола Лукашук, очільник Дніпропетровської обласної ради.

Він додав, що понеділок, 18 грудня, видався спокійним: у жодній із громад області обстрілів не зафіксовано.

Що відомо про ракету Х-59

Цю зброю виробляють у Смоленську, але не тільки. Де росіяни виробляють ракети Х-59 і чим небезпечні такі ракети – читайте в нашому великому матеріалі.