Інцидент у Кривому Розі: поблизу покинутої будівлі виявили тіло 15-річної дівчини

У Покровському районі Кривого Рогу було виявлено тіло підлітка біля покинутої будівлі. Померлою виявилася 15-річна дівчина, яка нібито мала складні відносини з родиною.

У поліції Дніпропетровської області підтвердили цю інформацію, передає 24 Канал. Там зазначили, що наразі правоохоронці та судмедексперти встановлюють причину смерті неповнолітньої.

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Що відомо

Подія сталася надвечір у неділю, 14 квітня. Тіло дівчини було знайдене на території покинутої будівлі по вулиці Кропивницького, де її помітили діти, які проходили повз.

Свідки повідомили, що дівчинка мала складні стосунки з родиною, а на тілі не було виявлено слідів насилля.

У поліції Дніпропетровської області зазначили, що наразі правоохоронці та судмедексперти встановлюють причину смерті дівчини.

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