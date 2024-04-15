Інцидент у Кривому Розі: поблизу покинутої будівлі виявили тіло 15-річної дівчини
Джерело:Перший Міський. Кривий Ріг
У Покровському районі Кривого Рогу було виявлено тіло підлітка біля покинутої будівлі. Померлою виявилася 15-річна дівчина, яка нібито мала складні відносини з родиною.
У поліції Дніпропетровської області підтвердили цю інформацію, передає 24 Канал. Там зазначили, що наразі правоохоронці та судмедексперти встановлюють причину смерті неповнолітньої.
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Що відомо
Подія сталася надвечір у неділю, 14 квітня. Тіло дівчини було знайдене на території покинутої будівлі по вулиці Кропивницького, де її помітили діти, які проходили повз.
Свідки повідомили, що дівчинка мала складні стосунки з родиною, а на тілі не було виявлено слідів насилля.
У поліції Дніпропетровської області зазначили, що наразі правоохоронці та судмедексперти встановлюють причину смерті дівчини.
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