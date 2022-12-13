Росія вже розверзла провалля, яке поглине її

Свято наближається! На початку повномасштабної війни я проаналізував стійкість економіки та суспільства Росії до ведення загарбницької війни в Україні.

Запас міцності сточується

Вийшло, що вони мають до двох років, щоб перемогти, або будуть вимушені забратися геть. Десь на кінець цього року я прогнозував перші серйозні економічні проблеми, а на початок наступного перші публічні прояви невдоволення суспільства з подальшим поширенням антивоєнних настроїв та падінням рейтингів Путіна.

Важливо Володимир Зеленський і Український Дух: за що західні видання нагородили президента та українців

І ось хороші новини. Щоб покрити дефіцит бюджету в жовтні – листопаді в "Газпрому" забрали 832 мільярди рублів. Ще 560 мільярдів рублів забрали з "Фонду національного благосостоянія" (ФНБ). Разом це майже 1,4 трильйона рублів.

А тепер давайте розберемося, багато це чи мало. За попередні дев'ять місяців на покриття дефіциту бюджету пішло менше трильйона рублів. Тобто лише за два останніх місяці бюджетний дефіцит Росії став у півтора рази більшим, ніж за дев'ять міясяців з початку року.

Про головне Нас чекає найважча і найважливіша зима в історії

Лавина насувається

Це значить, що економічні проблеми Росії будуть не лінійними, а експонентними – такими, що зростають лавиноподібно.

Сила Росії – в безмежності, є одночасно і її слабкістю. Велетенська Московія – це просто гігантські видатки! Щойно починаються проблеми з доходами, гігантські видатки просто зжирають Московію зсередини.

І це ж іще не було нафтового ембарго та граничних цін на російську нафту, які вводяться в дію з грудня.