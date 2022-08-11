Кримський міст, яким щодня перекидають війська та техніку з росії, чекає своїх ракет, – Чубаров

Після потужного вибуху у Новофедорівці, що в окупованому Криму, тисячі росіян масово вирішили звідти тікати. Проте тепер українці чекають на новий удар по Кримському посту, яким постачають зброю та техніку російській армії.

Про це 24 каналу розповів голова Меджлісу кримськотатарського народу Рефат Чубаров. Він каже, що такі події, як вибухи в Криму, працюють краще, ніж якісь правові норми для росіян.

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На його думку, тепер кримчани чекають подібних подій, як було 9 серпня з військовим аеродромом в Новофедорівці, але вже у Севастополі, де базуються військові кораблі чорноморського флоту росії.

Ну і Кримський міст через Керченську протоку, яким щоденно вночі перекидуються війська та техніка в окупований Крим, а звідти – в Херсонську та Запорізькі області, де вбивають наших громадян. Цей міст теж чекає своїх ракет,

– наголосив Чубаров.

Він каже, що деякі його колеги кажуть, щоб ЗСУ не поспішали, щоб більшість росіяни виїхали через міст, а потім вже туди прилетіли ракети.

"Але всі ті, близько мільйона людей, які незаконно поселилися в Криму, усвідомлюють, що вони не просто чужі на нашій землі, а є співучасниками міжнародного злочину", – вважає Чубаров.

Голова Меджлісу кримськотатарського народу запевнив, що навіть без Кримського мосту росіяни знайдуть якісь дірку, щоб якнайшвидше звідти втекти. Він наголосив, що хто б що не казав, але напрямок вже зрозумілий – шлях до звільнення Криму від російської окупації.

До слова, про атаку по цьому мосту не припинили говорити й зараз, але військові експерти зазначають, що насправді зараз існують більш важливі цілі.

Міст через Керченськ протоку чекає своїх ракет, – Чубаров: відео



Що відомо про вибухи в Криму: коротко

9 серпня у тимчасово окупованому Криму пролунала "бавовна" на авіабазі росіян біля Новофедорівки. Мовилось про військовий аеродром, звідки злітають винищувачі та бомбардувальники, які атакували Південь України.

У мережі показали повне відео вибухів на аеродромі в Криму. Внаслідок атаки літаки знищили, а вікна в будинках за кілометр від епіцентру повилітали.

Проте окупанти почали вигадувати численні версії різних причин, які могли б пояснити вибухи та густий дим. Врешті пояснили це порушенням пожежної безпеки.

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