Мали "веселу нічку", – ЗСУ про становище росіян у захопленому Крохмальному на Харківщині

Населений пункт Крохмальне у Харківській області наразі перебуває під тимчасовою окупацією російських загарбників. Однак їхнє становище там не надто добре.

Начальник служби зв'язків з громадськістю Командування Сухопутних військ ЗСУ Володимир Фітьо зазначив, що в окупантів в Крохмальному була "весела нічка". Водночас він наголосив, що цивільних у населеному пункті – немає.

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ЗСУ розповіли про "веселу ніч" в окупантів у Крохмальному

Фітьо зазначив, що Крохмальне – це малесеньке село, де до широкомасштабного вторгнення Росії проживало 45 людей.

Це село повністю знищено, відповідно там живого місця немає. І залишатися нашим захисникам боронити якісь розвалини вже не було можливості, це б ставило під загрозу їхні життя,

– сказав полковник.

Речник Сухопутних військ наголосив, що для наших захисників були обладнані кращі позиції, більш захищені, куди вони перемістилися. За його словами, самого Крохмального як такого, вже немає, тому що всі будинки там практично вже знищені.

Фітьо також пояснив, що відхід на нові позиції дає змогу українським військовим "атакувати за кращої нагоди". Водночас самі російські сили у Крохмальному, за словами полковника, перебувають "не в найкращих позиціях".

"Ворог не в хороших умовах там перебуває, під постійними обстрілами. І наші захисники перебувають в активній обороні, а це дає можливості за кращої нагоди переходити до атакувальних дій, а також покращувати своє тактичне становище", – розповів він.

Речник також закликав не робити якоїсь трагедії з відходу ЗСУ від території села. Бо це рішення в першу чергу спрямоване на збереження життя українських військовослужбовців, а саму територію наша армія, звичайно, звільнить.

У цьому Крохмальному в них (в росіян – 24 Канал) там вже "дуже весела" нічка була. Тому, думаю, що бажання в них ще кудись іти зменшилось автоматично,

– підкреслив полковник.

Крохмальне перейшло під контроль росіян