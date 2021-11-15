Крок до інтеграцій економіки: Путін прирівняв товари з окупованих територій до російських

15 листопада 2021 , 17:34
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Джерело:

РБК

Володимир Путін підписав указ про "гуманітарну допомогу" псевдореспублікам "ДНР" та "ЛНР". Документ дозволяє закуповувати товари, виготовлені на окупованих територіях, на рівні з російськими.

Очільник Кремля стверджує, що у такий спосіб "захищає права і свободи" мешканців квазіреспублік.

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Як сказав Путін, гуманітарна допомога окремим районам Донецької та Луганської областей потрібна для "недопущення подальшого зниження рівня життя в умовах економічної блокади" та пандемії COVID-19.

Що тепер зміниться

  • У Росії визнаватимуть сертифікати на товари та послуги, видані у "ДНР" та "ЛНР".
  • Допуск товарів із республік до державних закупівель буде нарівні з російськими.
Зверніть увагу! Цей указ є потужним кроком до інтеграції "ЛНР" та "ДНР" з російською економікою.

Очільник Кремля вже доручив організувати пункти пропуску на кордоні, через які переміщатимуться товари з невизнаних республік Донбасу. 

Крім того, необхідно внести зміни до указів про:

  • продовольче ембарго, ухвалене у серпні 2014 року,
  • економічні санкції проти України, прийняті у жовтні 2018 року.
Автор: Альона Захарова