Крок до інтеграцій економіки: Путін прирівняв товари з окупованих територій до російських

Володимир Путін підписав указ про "гуманітарну допомогу" псевдореспублікам "ДНР" та "ЛНР". Документ дозволяє закуповувати товари, виготовлені на окупованих територіях, на рівні з російськими.

Очільник Кремля стверджує, що у такий спосіб "захищає права і свободи" мешканців квазіреспублік.

Важливо Росія зібралася повністю інтегрувати окупований Донбас, – розвідка

Як сказав Путін, гуманітарна допомога окремим районам Донецької та Луганської областей потрібна для "недопущення подальшого зниження рівня життя в умовах економічної блокади" та пандемії COVID-19.

Що тепер зміниться

У Росії визнаватимуть сертифікати на товари та послуги, видані у "ДНР" та "ЛНР".

Допуск товарів із республік до державних закупівель буде нарівні з російськими.

Цей указ є потужним кроком до інтеграції "ЛНР" та "ДНР" з російською економікою.

Очільник Кремля вже доручив організувати пункти пропуску на кордоні, через які переміщатимуться товари з невизнаних республік Донбасу.

Крім того, необхідно внести зміни до указів про: