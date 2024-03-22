"Спланована провокація Кремля": МЗС відкидає звинувачення у причетності до теракту у "Крокусі"

Пізно ввечері 22 березня у "Крокус Сіті Холі" стався теракт, внаслідок якого десятки людей загинули, а понад сотні зазнали поранень. У МЗС України відкинули звинувачення у буцімто причетності нашої держави.

Відповідна заява опублікована на офіційному телеграм-каналі МЗС України. У дипломатичному відомстві відкидають заяви, які починають лунати від російських офіційних осіб про причетність нашої держави до теракту у "Крокус Сіті Холі".

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Ці звинувачення – спланована провокація Кремля

Вважаємо такі звинувачення спланованою провокацією Кремля з метою подальшого нагнітання антиукраїнської істерії в російському суспільстві, створення умов для посилення мобілізації російських громадян для участі в злочинній агресії проти нашої держави та дискредитації України в очах міжнародної спільноти,

– наголошують у МЗС України.

Українські дипломати підкреслюють, що у російського режиму довга історія кривавих провокацій, здійснених спецслужбами. Вони нагадують теракт, здійснений у 1999 році на Каширському шосе.

У МЗС додають, що для диктатури Путіна червоних ліній не існує. І що вона готова самотужки вбивати власних громадян, щоб досягати політичних цілей. І робить це так само в Україні, вбиваючи тисячі мирних українців, завдаючи ракетних ударів, артилерійських обстрілів і тортур.

Закликаємо міжнародну спільноту рішуче відкинути брехливі російські звинувачення у нібито причетності України до стрілянини в Красногорську та посилити підтримку нашої держави у протистоянні злочинній російській агресії,

– підкреслюють у МЗС України.

У ГУР наголошують на свідомій провокації

Саме таку думку озвучив представник ГУР МО Андрій Юсов. Він також зазначив, що для режиму Путіна такого типу терористичні акти – звичне явище.

Це свідома провокація спецслужб Путіна, про яку попереджала міжнародна спільнота. Кремлівський тиран з цього починав свою кар'єру і такими ж злочинами проти власних громадян хоче її завершити,

– зазначив він.

У Легіоні "Свобода Росії" також у тому, що сталося звинувачують Владіміра Путіна та його режим.

У трагедії, що сталася сьогодні в Москві, ми звинувачуємо терористичний режим Путіна. Ми вже стикалися з подібними проявами кремлівської диктатури з перших днів Путіна при владі та не здивовані черговою кривавою провокацією,

– йдеться у заяві Легіону.

Як ми і не лише ми зазначали, така поведінка – не щось нове для Владіміра Путіна та його ручних спецслужб. У нашому матеріалі ми розповіли, що таке "рязанський сахар" та пояснили, до чого тут вибухи у житлових будинках у Росії.