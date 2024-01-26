У Кропивницькому чули звуки вибухів: Україну атакували "Шахеди"
Надвечір п'ятниці 26 січня Росія вкотре запустила безпілотники. Куди зараз летять дрони і в яких областях тривога, розкаже 24 Канал.
Якщо у вашій області оголосили тривогу – пройдіть в укриття! Не нехтуйте безпекою!
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Де оголошено тривогу
Станом на 23:20 поки що тихо, тривог нема ніде. Усе ж відбилися. По Україні пішли відбої, і здавалося, наче відбилися від "Шахедів". Але виявилося, що тільки здавалося. Наразі загроза ударних БпЛА є для Полтавської області. Інша група ударних БпЛА рухається у Кіровоградській області курсом на Кременчук. У Кропивницькому пролунали вибухи. Росіяни запустили дрони, спершу була загроза для Херсонської області, згодом тривога поширилася на Дніпропетровську, Миколаївську, Кіровоградську, Черкаську області.
Станом на 23:20 поки що тихо, тривог нема ніде. Усе ж відбилися.
По Україні пішли відбої, і здавалося, наче відбилися від "Шахедів". Але виявилося, що тільки здавалося.
Наразі загроза ударних БпЛА є для Полтавської області.
Інша група ударних БпЛА рухається у Кіровоградській області курсом на Кременчук.
У Кропивницькому пролунали вибухи.
Росіяни запустили дрони, спершу була загроза для Херсонської області, згодом тривога поширилася на Дніпропетровську, Миколаївську, Кіровоградську, Черкаську області.