У Кропивницькому чули звуки вибухів: Україну атакували "Шахеди"

Надвечір п'ятниці 26 січня Росія вкотре запустила безпілотники. Куди зараз летять дрони і в яких областях тривога, розкаже 24 Канал.

Якщо у вашій області оголосили тривогу – пройдіть в укриття! Не нехтуйте безпекою!

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Де оголошено тривогу