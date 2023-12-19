У Кропивницькому несподівано пролунали вибухи: у місті підірвали гранату
Джерело:Кіровоградська ОВА
Ввечері у Кропивницькому пролунали вибухи. На місце терміново виїхали поліція та рятувальники та встановили, що звук став наслідком детонації вибухового пристою.
Вибухи у місті налякали людей, оскільки вони пролунали навіть не під час повітряної тривоги. Людей закликали не панікувати.
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Раптові вибухи у Кропивницькому
Близько 19:10 у Кропивницькому раптово пролунали вибухи. Важливо, що під час цього повітряну тривогу у місті не оголошували. В Кіровоградській ОВА оперативно повідомили, що правоохоронці вже виїхали на місце події.
Стосовно звуків вибухів в Кропивницькому прошу зберігати спокій. Чергові наряди патрульної поліції та ДСНС виїхали на місце події,
– написав у своєму телеграмі начальник ОВА Андрій Райкович.
Згодом очільник ОВА зазначив, що попередньо, причиною гучного звуку в місті став вибух – від підриву гранати.
Правоохоронці затримали особу, яка вчинила це. Постраждалих немає
Вибухи в Україні: новини
- Востаннє вибухи у Кропивницькому пролунали пізно ввечері 16 грудня. Тоді Повітряні Сили повідомили про запуск керованої авіаційної ракети на місто, гучний звук чули за 4 хвилини після повідомлення. Згодом стало відомо, що ракета припинила своє існування.
- Також нібито про вибух 19 грудня повідомляли про вибух. Рятувальники повідомили що у столиці загорілася п'ятиповерхівка, однак про жодну детонацію мови не йшло. У мережі повідомляли, що причиною пожежі буцімто став витік газу – цю інформацію не підтвердили.