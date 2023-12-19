У Кропивницькому несподівано пролунали вибухи: у місті підірвали гранату

Ввечері у Кропивницькому пролунали вибухи. На місце терміново виїхали поліція та рятувальники та встановили, що звук став наслідком детонації вибухового пристою.

Вибухи у місті налякали людей, оскільки вони пролунали навіть не під час повітряної тривоги. Людей закликали не панікувати.

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Раптові вибухи у Кропивницькому

Близько 19:10 у Кропивницькому раптово пролунали вибухи. Важливо, що під час цього повітряну тривогу у місті не оголошували. В Кіровоградській ОВА оперативно повідомили, що правоохоронці вже виїхали на місце події.

Стосовно звуків вибухів в Кропивницькому прошу зберігати спокій. Чергові наряди патрульної поліції та ДСНС виїхали на місце події,

– написав у своєму телеграмі начальник ОВА Андрій Райкович.

Згодом очільник ОВА зазначив, що попередньо, причиною гучного звуку в місті став вибух – від підриву гранати.

Правоохоронці затримали особу, яка вчинила це. Постраждалих немає

Вибухи в Україні: новини