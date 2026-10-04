У Кропивницькому прогриміли вибухи

Ворожий терор України триває. Посеред дня 4 жовтня вибухи сколихнули Кропивницький.

Про це повідомляють кореспонденти Суспільного.

Що відомо про атаку на Кропивницький?

Передусім зауважимо, що близько 12:13 для Кропивницького району оголосили дронову небезпеку. Повітряні сили писали про рух баражуючих боєприпасів типу "Бандероль" на місто.

Вибухи в Кропивницькому було чутно вже близько 12:30. Слід додати, що станом на момент публікації інформації про можливі наслідки обстрілу немає.

Вочевидь, місцева влада зможе повідомити про це пізніше. У такому разі ми обов'язково оновимо матеріал.

Зверніть увагу! Дронова атака на українські міста триває майже безперервно. Оперативно про загрозу російських БпЛА можете читати в хронології 24 Каналу.

Де ще гриміли вибухи та які наслідки обстрілів?

Зауважимо, що тільки протягом ночі й ранку тривогу у Києві оголошували понад 10 разів. Місцеві періодично чули вибухи. Мер столиці Віталій Кличко інформував про пошкодження Північного мосту.

До того ж, внаслідок атаки сталося влучання по одній з тепломереж, унаслідок чого в Дніпровському районі – проблеми з гарячим водопостачанням.

Російські війська завдали удару по центральній частині Дніпра. Після атаки виникла пожежа, над містом піднявся стовп диму. В ОВА повідомили, що наразі встановлюють, чи є внаслідок обстрілу постраждалі. Згодом стало відомо, що під ударом опинилося приміщення телекомунікаційної компанії.