У Кропивницькому пролунали два вибухи: Повітряні сили попередили про загрозу ракетного обстрілу

Російські військові 24 грудня атакували Кропивницький. У місті пролунали кілька вибухів на Святвечір.

Про те, що у Кропивницькому пролунали вибухи, написали кореспонденти Суспільного. Передували цьому повідомлення від Повітряних сил про те, що ворог спрямував ракети на місто.

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Що відомо про атаку Кропивницького

19:17 У Суспільному написали, що у Кропивницькому чули звуки вибухів. Звернімо увагу, що на той момент у регіоні звучала повітряна тривога. У ту ж хвилину Повітряні сили написали, що ракета летить на Кропивницький.

19:18 Кореспонденти Суспільного повідомили, що вибух пролунав вдруге у Кропивницькому.

Станом на 19:27 повітряну тривогу оголосили у кількох регіонах України. Мовиться про Кіровоградську, Миколаївську та Херсонську області. Причому пов'язана вона також з атакою дронами-камікадзе, які ворог запустив з півострова Крим.

Редакція 24 Каналу нагадує про важливість перебування в укриттях під час повітряної тривоги. Пам'ятайте про те, що уламки дронів або ракет також завдають руйнувань та шкоди. Якщо ж ви не перебуваєте в укриттях, то варто уникати перебування біля вікон. Також ні в якому разі не варто фотографувати або знімати на відео роботу ППО або наслідки атак.

У ніч проти 24 грудня ворог атакував "Шахедами"

Звернімо увагу, що наразі повітряна тривога пов'язана з атакою дронами-камікадзе. У ніч проти 24 грудня ворог також запустив "Шахеди", щоб бити ними по Україні.

Як зазначили у Повітряних силах, окупанти били по Україні 15 дронами-камікадзе. Їх російські загарбники запустили з району Приморсько-Ахтарська.

У результаті протиповітряного бою, сили та засоби Повітряних сил і Сил оборони України знищили 14 "Шахедів". Російські БпЛА збили у межах Миколаївської, Кіровоградської, Запорізької, Дніпропетровської та Хмельницької областей.

Масована атака Кропивницького