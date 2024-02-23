У Кропивницькому та Кривому Розі пролунали вибухи: окупанти запустили ракети
23 лютого 2024, 22:23Читать новость на русском
Країна-агресор продовжує тероризувати мирне населення України. Увечері ворог випустив дві ракети по південних областях.
Росіяни вдарили ракетами по двох областях України.
Дивіться також В Одесі чути вибухи: сили ППО працюють по російських "Шахедах"
У двох містах лунали вибухи
Незадовго до десятої вечора Повітряні сили повідомили про загрозу балістики для східних областей.
О 22:12 стало відомо, що окупанти запустили ракету у напрямку Кропивницького.
О 22:16 Повітряні сили повідомили про запуск ще однієї ракети у напрямку Кривого Рогу.
Незабаром у передмісті Кропивницького та Кривого Рогу пролунали вибухи.
О 22:25 було скасовано ракетну небезпеку для східних областей.Зверніть увагу! Станом на на 22:34 для Херсонщини, Миколаївщини та Кіровоградщини знову з'явилася загроза ударів балістикою. Крім того, ворог продовжує атаку "Шахедами". Небезпека існує для кількох областей, зокрема Київщини та столиці.