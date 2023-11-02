У Кропивницькому пролунали вибухи: росіяни могли запусити ракети

Пізно ввечері у більшості областей України оголосили повітряну тривогу. Згодом стало відомо, що ворог міг запустити у напрямку Кропивницького ракети. Власне, згодом там пролунали вибухи.

Про те, що ракета летить у напрямку Кропивницького, стало відомо о 23:11. Написали про це у моніторингових каналах. І вже за лучені хвилини стало відомо, що у місті пролунав вибух.

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Що відомо про вибухи

Спочатку моніторингові канали писали, що ракета летить на Кривий Ріг з південного напрямку. Невдовзі зазначили, що вона пролітає у напрямку Кіровоградської області. А ще через кілька хвилин попередили мешканців Кропивницького про гнебезпеку. Власне, повідомлення про вибух надійшли о 23:16.

За даними одного з моніторингових каналів, окупанти могли атакувати ракетою повітряного базування Х-59. Вже о 23:17 зазначали, що відбій по ракетній загрозі. Водночас залишається загроза удару дронами-камікадзе.

Друзі! Не залишайте укриттів, повітряна тривога ще триває, небезпека залишається!

– закликав глава ОВА Андрій Райкович.

Ввечері росіяни атакували Одещину

Станом на 23:30 повітряну тривогу оголосили у більшості областей України. Пов'язано це з запуском дронів-камікадзе "Шахед". Про небезпеку попередили мешканців Одеської, Херсонської, Миколаївської, Запорізької, Дніпропетровської, Харківської, Черкаської, Кіровоградської, Київської, Хмельницької та Вінницької областей. Не покидайте укриттів доти, поки не буде сигналу про відбій.

Звернімо увагу, що повітряну тривогу на Одещині оголошували також о 18:42. Через дві хвилини ЗМІ вже почали писати, що в області пролунали вибухи.

Білгород-Дністровський район, пройдіть, будь ласка, в укриття та будьте там до відбою повітряної тривоги! Це важливо!

– наголосив тоді глава ОВА Олег Кіпер.

Відбій повітряної тривоги на Одещині оголосили о 19:02. А вже о 20:06 у Силах оборони Півдня підтвердили, що окупанти били по області двома ракетами "Онікс", запущеними з півострова Крим.