У Кропивницькому пролунали вибухи: росіяни могли запусити ракети
Пізно ввечері у більшості областей України оголосили повітряну тривогу. Згодом стало відомо, що ворог міг запустити у напрямку Кропивницького ракети. Власне, згодом там пролунали вибухи.
Про те, що ракета летить у напрямку Кропивницького, стало відомо о 23:11. Написали про це у моніторингових каналах. І вже за лучені хвилини стало відомо, що у місті пролунав вибух.
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Що відомо про вибухи
Спочатку моніторингові канали писали, що ракета летить на Кривий Ріг з південного напрямку. Невдовзі зазначили, що вона пролітає у напрямку Кіровоградської області. А ще через кілька хвилин попередили мешканців Кропивницького про гнебезпеку. Власне, повідомлення про вибух надійшли о 23:16.
За даними одного з моніторингових каналів, окупанти могли атакувати ракетою повітряного базування Х-59. Вже о 23:17 зазначали, що відбій по ракетній загрозі. Водночас залишається загроза удару дронами-камікадзе.
Друзі! Не залишайте укриттів, повітряна тривога ще триває, небезпека залишається!
– закликав глава ОВА Андрій Райкович.
Ввечері росіяни атакували Одещину
Звернімо увагу, що повітряну тривогу на Одещині оголошували також о 18:42. Через дві хвилини ЗМІ вже почали писати, що в області пролунали вибухи.
Білгород-Дністровський район, пройдіть, будь ласка, в укриття та будьте там до відбою повітряної тривоги! Це важливо!
– наголосив тоді глава ОВА Олег Кіпер.
Відбій повітряної тривоги на Одещині оголосили о 19:02. А вже о 20:06 у Силах оборони Півдня підтвердили, що окупанти били по області двома ракетами "Онікс", запущеними з півострова Крим.