У Кропивницькому вітер повалив головну ялинку міста: промовисті фото

18 січня 2022 , 10:50
Читать новость на русском

Джерело:

"Гречка"

Сильний вітер здійнявся у Кропивницькому 18 січня. Головна ялинку міста, що на площі Героїв Майдану, не витримала такої негоди і впала.

Туди вже прибули комунальні служби. Вони розпочали демонтаж святкового дерева, яке встановили у місті ще 19 грудня.

До теми Сніг, штормовий вітер та похолодання: українців попередили про негоду

Ялинка повалилася через сильний вітер

Зранку 18 січня місто накрила завірюха. На дорогах –  ожеледиця, також прогнозують хуртовини. У ДСНС попередили, що упродовж дня у Кропивницькому та області пориви вітру сягатимуть 15 –  20 метрів на секунду. Очевидно, саме через це і впала ялинка. На фото, опублікованих у місцевих ЗМІ, видно усю ситуацію на площі. 

Повалена ялинка у Кропивницькому / Фото "Гречка"

 

Зазначимо, що 18 січня по Україні розгулявся сильний вітер. У західних регіонах з будівель навіть зривало дахи. Загалом через негоду 349 населених пунктів у 10 областях залишились без світла. 

Погода у Кропивницькому

Вночі проти 18 січня у Кропивницькому вдарили морози до -5 градусів. За прогнозами Укргідрометцентру, вдень температура там коливатиметься у межах 0...+2. Синоптики попередили про сніг. Протягом усього дня у місті утримається хмарна погода. 

Попередні інциденти в Україні

  • Минулого разу "ялинкопад" стався в Україні 14 січня. Штормовий вітер наробив лиха, зокрема, на Чернігівщині. Новорічні дерева попадали у Новосілці, Коропі та Бобровиці. 
  • Не витримали негоди й головні ялинка у містах Кролевець й Білопілля, що у Сумській області. "Втомилося також" святкове дерево у Пустомитах на Львівщині.
  • Чи не найбільше уваги привернув інцидент у Лубнах, що на Полтавщині. Там вітер зігнув головне дерево місто навпіл. У відповідь мережа вибухнула кумедними мемами.

Україну тероризував ураганний вітер: дивіться відео

 

Автор: Ірина Буртик