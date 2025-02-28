Для зниження мобілізаційного віку потрібно замінити військове керівництво, – Кротевич

Богдан Кротевич висловився про зниження мобілізаційного віку в Україні. На його думку, про це можна буде говорити, тільки коли зміниться військове керівництво.

Про це пише 24 Канал з посиланням на інтерв'ю Богдана Кротевича.

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Що сказав Кротевич про зниження мобілізаційного віку

Колишній боєць "Азову" заявив: доки "буде таке командування", знижувати мобілізаційний вік не варто.

Я буду за зниження мобілізаційного віку, коли змінять військове командування. Змінять його прям нормально – не одну людину змінять, а звідти весь совок просто приберуть і знищать,

– чітко сказав Кротевич.

Він пояснив: знає, як зараз управляють військами, тому може рекомендувати вступати тільки в Національну гвардію.

"Там ви будете служити, там ви будете воювати, там вас захистять ваші командири і командування Національної Гвардії в тому числі", – розкрив думку "Тавр".

І додав: не слід забувати, що воюють Нацполіція та прикордонники.

Нагадаємо, в Україні обговорюють зниження мобілізаційного віку. Поки що рішення не ухвалено, але багато військових упевнені, що це допоможе виграти війну.