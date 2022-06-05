Кров і танці на кістках: у Варшаві протестували проти антиукраїнської політики Орбана

Під посольством Угорщини у Варшаві влаштували перформанс з імітацією крові на знак протесту щодо позиції Будапешта щодо санкцій проти Росії та підтримки Києва.

У дійстві взяли участь десятки людей. Вони пили вино і обливалися ним, радіючи добробуту від дешевої нафти і зекономленим коштам.

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У чому полягав задум

Все відбувалося на фоні нібито трубопроводу "Дружба", по якому замість нафти символічно текла українська кров. Окремі учасники акції грали ролі:

прем'єра Угорщини Віктора Орбана,

президента Росії Володимира Путіна,

патріарха РПЦ Кирила.

Під час хепенінгу активіст із маскою Орбана під угорську розважальну музику заохочував усіх веселитися і пити вино, адже Будапешт продовжує купувати дешеві російські енергоносії, попри смерть і страждання українців. Він запросив до дійства своїх друзів – осіб з масками Путіна та Кирила, які разом із ним веселилися на святі.

Усі учасники пили вино і обливалися ним, радіючи добробуту від дешевої нафти і зекономленим коштам.

Буряковий сік на вбранні учасників перформансу символізував кров українців, які вмирають і несуть страждання від російської збройної агресії, а кістки, розкидані між учасниками хепенінгу – танці на кістках українського народу.

Час показати світу справжнє обличчя Орбана

Лідерка варшавського Євромайдану Наталка Панченко підкреслила, що цей захід дуже важливий, тому що вже давно потрібно показати Європі та цілому світу "справжнє обличчя Орбана" та його політику.

Ми пили українську кров, ми танцювали на кістках, ми продавали недорого українську кров, яка тече нафтопроводом "Дружба". Власне, такою ми бачимо сьогодні політику Орбана,

– пояснила Панченко.

Вона зауважила, під час перформансу "Орбан" обіймався з "Путіним" і "Кирилом", зауваживши, що не дивно, чому саме ці персонажі з’явилися під час акції.

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За дійством спостерігало багато людей, які з українськими прапорами прибули на акцію, а також представників ЗМІ. Перформанс також викликав зацікавлення в угорських дипломатів, які з вікна дипустанови намагалися фіксувати учасників акції.

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Позиція Угорщини у війні Росії з Україною

Угорщина тривалий час блокувала запровадження шостого пакета санкцій проти Росії, що передбачав ембарго на купівлю країнами ЄС російської нафти. Лише після згоди на особливі умови для Угорщини та кількох інших країн щодо купівлі російської нафти Будапешт погодився не блокувати санкції.

Водночас уряд Орбана несподівано вирішив знову блокувати запровадження санкцій, вимагаючи викреслити із санкційного списку главу РПЦ Кирила. Відтак шостий пакет було погоджено лише після викреслення Кирила із санкційного списку.

Раніше Орбан також відмовився надавати Україні зброю та територію країни для транспортування зброї з інших країн. Угорський прем'єр також ставив під сумнів злочини росіян в Бучі та інших регіонах, зазначаючи, що вони можуть бути інсценізованими.

Угорський спікер парламенту озвучив свою думку щодо Володимира Зеленського. Ласло Кевер вважає нібито у президента "психічні проблеми". В Офісі Президента не забарились з жорсткою відповіддю.

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