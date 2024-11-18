Крупа може вийти під заставу в 500 мільйонів, з роботи її не звільняють: деталі засідання

Тетяна Крупа, яку підозрюють у корупції, швидше за все, залишиться на посаді. Принаймні, про розірвання трудового контракту з нею не йдеться.

Деталі повідомляє 24 Канал з посиланням на ухвалу суду. Раніше ми вже писали, в яких умовах Крупа перебуває в СІЗО.

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Адвокати казали, що підозра Крупі необґрунтована

В ухвалі суду вказано, що контракт з Крупою як головою Хмельницької МСЕК уклали у 2020 році на п'ять років – до листопада 2025-го. Судячи з усього, про його розірвання не йдеться.

Окрім цього, Крупа – депутатка Хмельницької обласної ради восьмого скликання з грудня 2020 року та входить до складу постійної комісії з питань охорони здоров'я, соціальної політики, освіти, культури, релігії та спорту.

Під час розслідування встановили, що з листопада 2020 року жінка набула активів на 137 мільйонів гривень. Тобто за той час, як була на посаді очільниці МСЕК. Оскільки це значно більше за її офіційний дохід, є підозра, що вона брала хабарі.

Утім, адвокати Тетяни Крупи вважають, що підозра необґрунтована. Наприклад, на засіданні захисниця "вказувала на нечіткість викладення у повідомлення про підозру та відсутність належних доказів". Ба більше: "З огляду на вік та попередню поведінку підозрюваної, яка після проведення 03.10.2024 обшуків нікуди не втекла, просила застосувати до неї більш м'який запобіжний захід, не пов'язаний з триманням під вартою".

А ще адвокати подали "скаргу на незаконне затримання, яка мотивована відсутністю підстав для затримання без ухвали слідчого судді". Слідчий суддя назвав скаргу безпідставною.

Отже, суд постановив, що Крупа буде під вартою до 3 грудня включно. Та вона може внести заставу – 500 001 528 гривень, тобто понад п'ятсот мільйонів. Також має прибувати за викликом до слідчого, прокурора чи суду, не відлучатися з Хмельницького без їхнього дозволу, здати паспорти та не спілкуватися з працівниками чи відвідувачами МСЕК.