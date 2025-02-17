Підсанкційній журналістці Крюковій спалили авто: вона натякнула, що знає "замовників"

Невідомі спалили автомобіль ексзаступниці головреда "Страна.юа". Світлана Крюкова пригадала, хто входить в коло її недоброзичливців.

В середині січня Володимир Зеленський ввів у дію нові санкції проти пропагандистів, які працюють на Росію, та колаборантів. До списку потрапила і Світалана Крюкова, передає 24 Канал із посиланням на "Українську правду".

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"Привітали" з Днем закоханих

Відомо, що близько опівночі 13 лютого у Деснянському районі Києва згорів Range Rover Крюкової. Пропагандистка розповіла, що санкції, які ввели проти неї, забороняють водити транспорт, тому вона користувалася послугами водія. Вечорами водій забирав авто до себе на район і паркував під будинком. Там, за словами Крюкової, і стався інцидент.

Як розповіли у поліції, полум'я пошкодило квартиру другого поверху будинку та фасад. На щастя, постраждалих не було. Саме авто повністю згоріло. Наразі правоохоронці намагаються встановити, що то було – "вибух" чи "підпал".

Тим часом Крюкова сказала, що їй добре відомі замовники. Пропагандистка зауважила, що має широке коло ворогів. Серед них вона згадала блогера Ігоря Лаченкова та активіста Дениса Кошельніка, з яким судиться.

Очевидно, що є в мене і недоброзичливці в Офісі президента... Сьогодні дізналася для себе нове прізвище – Дмитро Литвин,

– розповіла у коментарі журналістам підсанкційна Крюкова.

Довідка: Дмитро Литвин – радник президента.

Нагадаємо, що у вересні 2024 року Крюкова подала в суд на Лаченкова через "захист честі та гідності". Крім Лаченкова позов від Крюкової отримали блогери Роман Сініцин (Балан) та Євген Пронін.

Зазначимо, що захищати інтереси пропагандистки мав адвокат Олексій Шевчук, який раніше вів справи Геннадія Корбана, Іллі Киви, Олександра Онищенка, Борислава Розенблата.